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    Сняли семилетние леса. Смотрите, как сейчас выглядит Санкт-Петербургская консерватория

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    6 комментариев

    В начале июня с фасадов Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова сняли леса. Здание было скрыто строительной сеткой семь лет. «Фонтанка» показывает, как продвигается его реставрация.

    Кровлю консерватории специалисты усилили фермами. Старые фермы, XIX века, утратили несущую способность, но их расчистили и сохранили на своих местах как историческую конструкцию. Еще одна дань прошлому — восстановленный исторический светло-бежевый цвет фасада, который петербуржцы и гости города могли наблюдать с начала лета.

    В июне здесь начался монтаж светопрозрачных куполов из алюминия над внутренними дворами, которые позволят увеличить полезную площадь консерватории более чем на 600 метров. После окончания работ их преобразуют в общественные пространства.

    В ППК «Единый заказчик», которое является госзаказчиком работ, рассказали, что внутри здания также продолжаются реставрационные работы. Одно из наиболее сохранившихся помещений — это Малый зал имени Глазунова. В нем уцелели даже акустическая система из деревянных панелей и стулья с перфорацией в спинках в форме арф — они сейчас также проходят реставрацию.

    Гораздо больше утрат понесла Домовая церковь, которую расписывал художник Андрей Рябушкин. Для того, чтобы восстановить роспись с ликами святых, специалисты объездили более 10 музеев и архивов в разных регионах России в поисках исторических документов.

    Окончание работ по реставрации консерватории запланировано на 2024 год.

    «Фонтанка» подробно рассказывала о перипетиях вокруг этого объекта, который несколько лет стоял в лесах, несмотря на то, что в какой-то момент работы были фактически заморожены из-за неоднократной смены подрядчиков. Ускорение процессу придало выступление президента Владимира Путина перед Советом Федерации в 2020 году, в котором он призвал завершить наконец реставрацию консерватории. Практически одновременно было задержано руководство последнего подрядчика — «Меандра». После этого контракт на реставрацию был заключен с компанией «Политехстрой».

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    Комментарии 6

    Гость30 Июн 2023 в 23:17
    Распил состоялся!
    +0−0
    Гость30 Июн 2023 в 22:22
    Почем консервы ?
    +0−0
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