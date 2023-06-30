Сняли семилетние леса. Смотрите, как сейчас выглядит Санкт-Петербургская консерватория

В начале июня с фасадов Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова сняли леса. Здание было скрыто строительной сеткой семь лет. «Фонтанка» показывает, как продвигается его реставрация.



Кровлю консерватории специалисты усилили фермами. Старые фермы, XIX века , утратили несущую способность, но их расчистили и сохранили на своих местах как историческую конструкцию. Еще одна дань прошлому — восстановленный исторический светло-бежевый цвет фасада, который петербуржцы и гости города могли наблюдать с начала лета.

В июне здесь начался монтаж светопрозрачных куполов из алюминия над внутренними дворами, которые позволят увеличить полезную площадь консерватории более чем на 600 метров. После окончания работ их преобразуют в общественные пространства.

В ППК «Единый заказчик», которое является госзаказчиком работ, рассказали, что внутри здания также продолжаются реставрационные работы. Одно из наиболее сохранившихся помещений — это Малый зал имени Глазунова. В нем уцелели даже акустическая система из деревянных панелей и стулья с перфорацией в спинках в форме арф — они сейчас также проходят реставрацию.

Гораздо больше утрат понесла Домовая церковь, которую расписывал художник Андрей Рябушкин. Для того, чтобы восстановить роспись с ликами святых, специалисты объездили более 10 музеев и архивов в разных регионах России в поисках исторических документов.