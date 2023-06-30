Сняли семилетние леса. Смотрите, как сейчас выглядит Санкт-Петербургская консерватория

В начале июня с фасадов Санкт-Петербургской государственной консерватории имени
Кровлю консерватории специалисты усилили фермами. Старые фермы,
В июне здесь начался монтаж светопрозрачных куполов из алюминия над внутренними дворами, которые позволят увеличить полезную площадь консерватории более чем на 600 метров. После окончания работ их преобразуют в общественные пространства.
В ППК «Единый заказчик», которое является госзаказчиком работ, рассказали, что внутри здания также продолжаются реставрационные работы. Одно из наиболее сохранившихся помещений — это Малый зал имени Глазунова. В нем уцелели даже акустическая система из деревянных панелей и стулья с перфорацией в спинках в форме арф — они сейчас также проходят реставрацию.
Гораздо больше утрат понесла Домовая церковь, которую расписывал художник Андрей Рябушкин. Для того, чтобы восстановить роспись с ликами святых, специалисты объездили более 10 музеев и архивов в разных регионах России в поисках исторических документов.
Окончание работ по реставрации консерватории запланировано на 2024 год.
«Фонтанка» подробно рассказывала о перипетиях вокруг этого объекта, который несколько лет стоял в лесах, несмотря на то, что в какой-то момент работы были фактически заморожены из-за неоднократной смены подрядчиков. Ускорение процессу придало выступление президента Владимира Путина перед Советом Федерации в 2020 году, в котором он призвал завершить наконец реставрацию консерватории. Практически одновременно было задержано руководство последнего подрядчика — «Меандра». После этого контракт на реставрацию был заключен с компанией «Политехстрой».