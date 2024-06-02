Защитник «Зенита» Алип разбил себе голову кубком во время празднования

Слишком бурное празднование победы в Суперфинале Кубка России обернулось травмой для защитника футбольного клуба «Зенит» Нуралы Алипа. Он поднял трофей, и в этот момент с кубка свалилась крышка и упала ему на голову.
«Я думал, что крышка идет вместе с Кубком, а она не была закреплена. Она упала прям... Сначала думал, что ничего, но потом посмотрел на руку, а там кровь, кровь идет, как струя. Было очень больно. Сейчас пойду зашивать», — заявил Алип в эфире «Матч ТВ».
Футбольный клуб «Зенит» также отреагировал на эпизод у себя в соцсетях.
«Когда не надел счастливую тюбетейку», — подписали сине-бело-голубые фото травмированного Алипа в Telegram-канале.
Именно Алип забил победный гол в Суперфинале Кубка России против «Балтики» (2:1).