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    Мальдивы запретили гражданам Израиля въезд в страну

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    Президент Мальдивской Республики Мохамед Муиззу ввел запрет на въезд в страну гражданам Израиля. Об этом стало известно в воскресенье, 2 июня, из сообщения на официальном сайте главы государства.

    «Решение кабинета министров включает внесение поправок в необходимые законы, чтобы запретить владельцам израильских паспортов въезд на Мальдивы», — сказано в публикации.

    Также глава Мальдив решил назначить спецпосланника для оценки потребностей палестинцев и организации кампании по сбору средств для оказания помощи Палестине.

    Кроме того, планируется провести митинг под лозунгом «Мальдивцы солидарны с Палестиной», чтобы продемонстрировать поддержку.

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