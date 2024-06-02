Мальдивы запретили гражданам Израиля въезд в страну

Президент Мальдивской Республики Мохамед Муиззу ввел запрет на въезд в страну гражданам Израиля. Об этом стало известно в воскресенье, 2 июня, из сообщения на официальном сайте главы государства.



«Решение кабинета министров включает внесение поправок в необходимые законы, чтобы запретить владельцам израильских паспортов въезд на Мальдивы», — сказано в публикации.



Также глава Мальдив решил назначить спецпосланника для оценки потребностей палестинцев и организации кампании по сбору средств для оказания помощи Палестине.



Кроме того, планируется провести митинг под лозунгом «Мальдивцы солидарны с Палестиной», чтобы продемонстрировать поддержку.

