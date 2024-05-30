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    Финансовая «неотложка». Как срочно поправить денежные дела

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    Если срочно нужны деньги, мы обычно идем в банк, но получение кредита может стать долгой историей. К родственникам? Неудобно, будто себя в зависимое положение ставишь… Что делать? Куда бежать?

    Необычный сервис для решения этой проблемы начал работу в Петербурге. «Финансовая неотложка» оценивает залоги и выдает деньги клиентам почти в любой точке города. Ее создала федеральная сеть «Фианит-Ломбард», которая уже 30 лет работает в 85 городах России.

    Так куда податься? Спойлер: на дом привезут

    — Мы понимаем, как современный ритм изматывает жителя мегаполиса. Работа, логистика, не хватает времени на сон, а что уж говорить про бытовые вопросы или тот же поход в ломбард, — рассказал Станислав Боронин, генеральный директор федеральной сети «Фианит-Ломбард». — А наш специалист приедет в любое удобное время и место, оценит, заберет залог, выпишет деньги на карту, а потом еще и вернет имущество назад.

    Всё легально, прозрачно, без скрытых процентов, переплат и комиссий за обслуживание. Платежи можно провести на сайте или в мобильном приложении.

    На уровне банка

    Деятельность сети «Фианит-Ломбард» регламентируется Федеральным законом от 19.07.2007 г. № 196-ФЗ «О ломбардах» и контролируется ЦБ РФ. Обращение в легальный ломбард можно приравнять к обращению в банк, только кредит будет залоговым.

    Не выходя из дома

    К сервису стоит присмотреться мамам с детьми, маломобильным и пожилым людям — тем, кому некогда и неудобно прийти в отделение. Но он поможет и при закладе больших вещей: холодильника, стиралки, телевизора. А еще можно заложить антиквариат, спортинвентарь, меха, украшения, часы и даже брендовые сумки.

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    В рамках «Финансовой неотложки» залог не только заберут, но и вернут — если заказать обратную доставку. Пока она доступна в Петербурге бесплатно, при сумме займа от 10 000 рублей и сроке от 23 дней, но временно не применима для крупных предметов. Забрать залог можно и в отделении.

    Во время пользования займом можно и расширить кредитную линию в рамках залога — использовать имущество как альтернативу кредитной карте в сервисе «Добавка».

    Как вызвать «Финансовую неотложку»

    Самый простой способ — скачать приложение «Фианит-Ломбард» (18+). Первым кликом заказывается онлайн-оценка, вторым загружаются фотографии имущества. После этого специалист сообщит вам сумму и все контакты специалиста. Такой же путь доступен и на сайте федеральной сети «Фианит-Ломбард» — полные условия и подробности после заполнения формы на сайте.

    Есть еще один способ — позвонить по бесплатному телефону 8 800 333–12–20.

    Предложение действительно для Невского и Фрунзенского районов. Изображения предоставлены пресс-службой ООО «Фианит Ломбард»

    ООО «Фианит Ломбард», ИНН: 7452031712

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