Финансовая «неотложка». Как срочно поправить денежные дела

Если срочно нужны деньги, мы обычно идем в банк, но получение кредита может стать долгой историей. К родственникам? Неудобно, будто себя в зависимое положение ставишь… Что делать? Куда бежать?



Необычный сервис для решения этой проблемы начал работу в Петербурге. «Финансовая неотложка» оценивает залоги и выдает деньги клиентам почти в любой точке города. Ее создала федеральная сеть «Фианит-Ломбард», которая уже 30 лет работает в 85 городах России.



Так куда податься? Спойлер: на дом привезут

— Мы понимаем, как современный ритм изматывает жителя мегаполиса. Работа, логистика, не хватает времени на сон, а что уж говорить про бытовые вопросы или тот же поход в ломбард, — рассказал Станислав Боронин, генеральный директор федеральной сети «Фианит-Ломбард». — А наш специалист приедет в любое удобное время и место, оценит, заберет залог, выпишет деньги на карту, а потом еще и вернет имущество назад.



Всё легально, прозрачно, без скрытых процентов, переплат и комиссий за обслуживание. Платежи можно провести на сайте или в мобильном приложении.



На уровне банка

Деятельность сети «Фианит-Ломбард» регламентируется Федеральным законом от 19.07.2007 г. № 196-ФЗ «О ломбардах» и контролируется ЦБ РФ. Обращение в легальный ломбард можно приравнять к обращению в банк, только кредит будет залоговым.



Не выходя из дома

К сервису стоит присмотреться мамам с детьми, маломобильным и пожилым людям — тем, кому некогда и неудобно прийти в отделение. Но он поможет и при закладе больших вещей: холодильника, стиралки, телевизора. А еще можно заложить антиквариат, спортинвентарь, меха, украшения, часы и даже брендовые сумки.