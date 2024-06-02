Эрмитаж поднял стоимость билетов

В Эрмитаже выросли цены на билеты с открытой датой. Это следует из данных на сайте государственного музея 2 июня.



Так, билеты с открытой датой в Зимний дворец и в Главный штаб подорожали на 20% — с 1000 до 1200 рублей. Билет основной категории дает право однократного прохода в течение последующих трех рабочих дней музея.

Цены на разовое посещение пока остаются прежними — стоимость и в Эрмитаж, и в Главный штаб составляет 500 рублей.

Ранее «Фонтанка» писала, что в Эрмитаже с 1 июня до 15 сентября пройдет выставка «Приключения барона Мюнхгаузена в России». Из более чем 500 экспонатов часть — автографы «реального» Мюнхгаузена, предметы, рассказывающие о его древнем роде, штандарт и амуниция полка, в котором он служил, а также охотничье оружие, картины и предметы прикладного искусства.