«Петровские ассамблеи» прогремят на «Газпром Арене»

2 июня на «Газпром Арене» состоится масштабный музыкальный фестиваль «Петровские ассамблеи» (12+) под номером 3.2.1. — в честь 321 дня рождения Петербурга.
Хедлайнер концерта — рэпер Pharaoh, одна из главных звезд «Петровских ассамблей» 2022 и 2023 гг. Еще одна певица, выступавшая на «Газпром Арене» в прошлом году, — певица Даша Кочнева, финалистка телепроекта «Новая фабрика звёзд» — 2024.
Также на сцену выйдет выступавшая на прошлогодних «Алых парусах» MIA BOYKA — тогда еще синеволосая дива прославилась хитами «Ананас Адидас», «Эмэмдэнс» и «Пикачу». Компанию ей составят Глеб Викторов и его рок-группа «Три дня дождя», певица Асия, известный своими ремиксами дуэт Filatov & Karas и молодые актуальные рэперы из объединения «52» — ALBLAK 52 и наш земляк FRIENDLY THUG 52 NGG.
Вести шоу будут фигуристка Камила Валиева и звезда «Слова пацана» Леон Кемстач. Камилла — выпускница этого года — выйдет на сцену в роли Гостьи из Будущего, а Леон сыграет роль Гостя из Прошлого. «Каким мы видим прошлое и будущее, живя в настоящем» — так сформулирована концепция шоу этого года.
Фестиваль «Петровские ассамблеи» на «Газпром Арене» проводится с 2022 года. В масштабном шоу, которое длится больше четырех часов, принимают участие самые модные музыканты и диджеи и сотни профессиональных танцоров.
Начало в 18:00 (запуск зрителей с 16:30).