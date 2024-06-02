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    В Выборге полицейский застрелил буйного мужчину, угрожавшего матери

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    Накануне в Выборге полицейский застрелил местного жителя, который угрожал ножом матери и не подчинялся требованиям сотрудников правоохранительных органов, сообщает 2 июня пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.«102» вызвала мать погибшего,

    Экипаж патрульно-постовой службы был вызван на место семейного скандала в одном из домов по Травяной улице. По словам заявительницы, ее нетрезвый сын вел себя агрессивно и угрожал ей.

    Как только сотрудники полиции появились в квартире, мужчина не успокоился, тогда они применили в отношении дебошира газовый баллончик. Однако, вооруженный ножом выборжец не реагировал на требования и начал двигаться на полицейских. На неоднократные предупреждения о прекращении противоправного поведения он не реагировал.

    В соответствии с положениями федерального закона «О полиции», сотрудник патрульно-постовой применил табельное оружие, выстрелив в сторону нападавшего. Мужчине оказали доврачебную помощь и вызвали скорую, но дебошир скончался до приезда медиков.

    В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в установленном порядке.

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    ПолицияВыстрелНож
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