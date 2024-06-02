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    Девочка выпала из окна девятого этажа и выжила в Москве

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    Девочка 2021 года рождения выжила после падения из окна квартиры на девятом этаже. Сейчас за ее здоровье борются врачи, сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры 2 июня.

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    Инцидент произошел на Реутовской улице. По предварительным данным, трехлетняя девочка оперлась на москитную сетку, которая не выдержала ее веса, и упала из окна девятого этажа.

    Сейчас ребенок находится в больнице. О характере травм и состоянии девочки не сообщается.

    Начата процессуальная проверка. Все мероприятия находятся на контроле в прокуратуре.

    Ранее «Фонтанка» писала о гибели полуторагодовалого мальчика, который выпал из окна второго этажа в Буграх. Врачи почти месяц боролись за его жизнь. Ребенок так и не смог оправиться после падения, у него были множественные переломы.

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