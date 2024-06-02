СК возбудил уголовное дело по факту убийства на даче в Зеленогорске

Курортный межрайонный следственный отдел ГСУ СК России по Петербургу возбудил уголовное дело по двум статьям — убийство двух и более лиц (
По версии следствия, 2 июня на дачном участке в Зеленогорске между молодыми людьми произошел конфликт, в ходе которого парень напал с ножом на своих знакомых, в результате одна из них погибла. После этого нападавший причинил себе повреждения, несовместимые с жизнью.
«Фонтанка» писала, что погибшая — девушка нападавшего, а спасли ребят дежурные местного ДНП «Курортное».