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    СК возбудил уголовное дело по факту убийства на даче в Зеленогорске

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    Курортный межрайонный следственный отдел ГСУ СК России по Петербургу возбудил уголовное дело по двум статьям — убийство двух и более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105) и покушение на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ), об этом 2 июня сообщает пресс-служба ведомства в своем официальном телеграм-канале.

    Фото: официальный канал Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу
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    По версии следствия, 2 июня на дачном участке в Зеленогорске между молодыми людьми произошел конфликт, в ходе которого парень напал с ножом на своих знакомых, в результате одна из них погибла. После этого нападавший причинил себе повреждения, несовместимые с жизнью.

    «Фонтанка» писала, что погибшая — девушка нападавшего, а спасли ребят дежурные местного ДНП «Курортное».

    Фото: официальный канал Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу

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