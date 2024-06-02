Столкновение самолетов на авиашоу в Португалии попало на видео

Один человек погиб и еще один пострадал в результате столкновения двух самолетов на авиашоу в городе Бежа на юге Португалии. Об этом 2 июня сообщило издание Jornal de Notícias (JN).

В воздухе столкнулись самолеты Як-52 испано-португальской пилотажной группы Yakstars. Судя по кадрам в Сети, участие в шоу принимали шесть самолетов. Во время полета один борт сначала летит ниже остальных, после чего резко поднимается вверх, задевает другой самолет и падает на землю с последующим взрывом. Второе судно после удара благополучно приземлилось.

По данным издания, зрители до катастрофы «заметили нечто необычное в шуме» от одного из самолетов. Отмечается, что жертвой ЧП стал пилот, обладающий значительным опытом полетов.



В настоящее время на месте работают экстренные службы. Точные причины ЧП устанавливаются.