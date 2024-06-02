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    ТЕМА ДНЯ

    Кровавая вечеринка: убил девушку, напал на друзей

    Трио на самокате задело ребенка на глазах отца. Один из подростков оказался в больнице

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    Полиция начала проверку по факту нападения прохожего на юного самокатчика в Выборгском районе. Подросток задел идущего ребенка, после чего был избит его отцом. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу 2 июня.

    Инцидент произошел 30 мая в 18:00 на перекрестке улиц Фёдора Абрамова и Николая Рубцова в Парголово. 15-летний подросток ехал на самокате с двумя друзьями. Они оказались на проезжей части и задели пятилетнего ребенка. В этот момент малыш с родителями переходил дорогу.

    После разъяренный отец провел с самокатчиком «серьезный разговор», после которого последнему потребовалась медпомощь.

    Пострадавшего госпитализировали с множественными травмами головы. Медикам он рассказал, что был избит неизвестным во время катания на самокате. Накануне отец малолетнего ребенка был установлен и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

    Ранее «Фонтанка» писала, что у юного самокатчика диагностировали ушиб мозга лёгкой степени и переломы двух костей лицевого отдела черепа. Состояние пациента оценили как среднетяжёлое. Мать мальчика уже написала заявление в полицию.

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