Трио на самокате задело ребенка на глазах отца. Один из подростков оказался в больнице

Полиция начала проверку по факту нападения прохожего на юного самокатчика в Выборгском районе. Подросток задел идущего ребенка, после чего был избит его отцом. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу 2 июня.
Инцидент произошел 30 мая в 18:00 на перекрестке улиц Фёдора Абрамова и Николая Рубцова в Парголово.
После разъяренный отец провел с самокатчиком «серьезный разговор», после которого последнему потребовалась медпомощь.
Пострадавшего госпитализировали с множественными травмами головы. Медикам он рассказал, что был избит неизвестным во время катания на самокате. Накануне отец малолетнего ребенка был установлен и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Ранее «Фонтанка» писала, что у юного самокатчика диагностировали ушиб мозга лёгкой степени и переломы двух костей лицевого отдела черепа. Состояние пациента оценили как среднетяжёлое. Мать мальчика уже написала заявление в полицию.