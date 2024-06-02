Трио на самокате задело ребенка на глазах отца. Один из подростков оказался в больнице

Полиция начала проверку по факту нападения прохожего на юного самокатчика в Выборгском районе. Подросток задел идущего ребенка, после чего был избит его отцом. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу 2 июня.



Инцидент произошел 30 мая в 18:00 на перекрестке улиц Фёдора Абрамова и Николая Рубцова в Парголово. 15-летний подросток ехал на самокате с двумя друзьями. Они оказались на проезжей части и задели пятилетнего ребенка. В этот момент малыш с родителями переходил дорогу.

После разъяренный отец провел с самокатчиком «серьезный разговор», после которого последнему потребовалась медпомощь.