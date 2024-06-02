Можно и в тень: что посадить на участках без света — впечатляющий список зелени, цветов и ягод

Успех любого дачного мероприятия — наличие трудолюбивых помощников Фото: Николай Хижняк / 93.RU Поделиться Поделиться





Совсем скоро на самых лучших участках огорода места не останется. Все солнечные и удобренные места быстро разойдутся под помидоры, перцы, огурцы и другие важные культуры. Но не стоит забывать, что некоторые культуры, зелень и даже ягоды предпочитают тень, а значит, вы сможете использовать каждый кусочек огорода максимально эффективно. Разбираемся с экспертами, что можно посадить в тени.

Что посадить в тень из зелени Овощи, конечно, займут самые солнечные участки огорода, как и тимьян с базиликом. А вот шпинат будет очень хорошо расти в тени и полутени, как петрушка, укроп и щавель.



— Щавель, шпинат, сельдерей листовой могут подгореть на солнце, особенно в жару, поэтому сажаем эти неприхотливые культуры на затемненные участки, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Поливать их тоже нужно по мере необходимости. Петрушку и укроп также можно посеять на свободные участки огорода, но стоит быть готовыми, что зелень будет не такой пышной, как у растений, выращенных на солнце. В жаркую погоду нужно их поливать после захода солнца, чтобы они не пожелтели.

Ягодные культуры

Малина в полутени даст урожай, и даже неплохой, хотя для агрономических успехов придется пожертвовать ей солнечный участок Фото: Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться





Для того чтобы ягоды были сладкие, должно быть много солнца, но не в случае с жимолостью или черной смородиной — в полутени эти культуры могут дать хороший урожай.

— Жимолость может расти в подлеске, и в тени можно получить даже больший урожай, чем если она растет на солнцепеке, — подчеркнула специалист. — Черная и красная смородина будет не такой сладкой, как на солнце, но урожай будет достойный.

Также в полутени даст хорошие ягоды крыжовник. В тени принесут свои плоды черника, голубика, которые не очень любят слишком освещенные места. В полутени может дать неплохой урожай и малина. Декоративные растения и цветы

Анютины глазки, ландыши, ирисы вырастут и в тени Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





Рябина, липа, черемуха спокойно перенесут тень. А тую нужно целенаправленно высаживать не на открытые солнечные участки, иначе она быстро пожелтеет и засохнет.



Среди теневыносливых растений — хосты, папоротники, гортензии, анютины глазки, ландыши, ирисы, барбарисы. Лилии тоже плохо переносят слишком открытые солнечные участки.

— Если говорить про почвопокровные культуры, то у нас очень хорошо барвинок растет в приствольных кругах под деревьями, — отметила Татьяна Чернова, практикующий ландшафтный дизайнер. — Магонию падуболистную можно посадить в тень, лещину, бузину, калину. Эксперт советует внимательно последить, как именно солнце идет над участком. Если какая-то его часть весь день остается в тени, то нужно выбирать растения, которые характерны для заболоченных мест.