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    В Петербург привезут московскую часть «Леса» по философии Бибихина

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    3 и 4 июня московский проект «Лес. Дата» (часть спектакля-грибницы «Лес») приедет в Петербург с гастролями. Показы пройдут в арт-резиденции Triglinki. «Лес. Дата» по определению самих создателей — «автоэтнографический спектакль-встреча, в котором по философским книгам Владимира Бибихина празднуется День Рождения».

    Фото: vk.com/lesbibihin
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    Спектакль в формате дня рождения, на котором все соответствует заявленному празднику: есть приглашенные гости и именинница, есть праздничный стол и деньрожденный торт, есть игры-конкурсы и вопросы о том, как правильно прожить эту жизнь. На короткий период времени зрители могут отвлечься от повседневной суеты и погрузиться в мир беззаботности и легкости праздника, который напоминает о детстве. Этот побег в детство позволяет забыть о проблемах и трудностях, которые нас окружают в реальной жизни. Создание такой безопасной воодушевляющей атмосферы является ключевым моментом для авторов спектакля, поскольку она обладает своеобразной терапевтичностью.

    В спектакле используются интервью реальных людей с размышлением о значимости даты своего рождения. Вот одно из мнений: «Этой мой день. А как я хочу, чтобы выглядел мой день? Чего хочу добиться? Что произошло за год? Мне важно получить любовь, посмотреть, что за люди рядом. Я важна им. Для меня это способ выразить внимание и поддержку».

    «Лес» — спектакль-грибница по философии В.В. Бибихина, организованный Борисом Павловичем как свободный проект, у которого нет одной площадки и времени. Части спектакля, как и деревья, не имеют иерархии и последовательности, и потому их можно смотреть в любом порядке и количестве.

    Подробности на сайте проекта.

    12+

    Арина Хек

    Фото: vk.com/lesbibihin

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