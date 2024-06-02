«"Царицам ночи" дают второй шанс». В Ботаническом саду анонсировали одновременное цветение двух кактусов

В Ботаническом саду сообщили об уникальном природном шоу, которое пройдет вечером 2 июня. Именно сегодня свою единственную ночь в году будут цвести два кактуса из рода Selenicereus (A.Berger) Britton et Rose, известного в народе как «Царица ночи».

«Ожидается одновременное цветение двух видов этого рода растений: Селеницереуса крупноцветкового (Selenicereus grandiflorus) — шесть цветков — и Селеницереуса крючковатого (Selenicereus hamatus) — два цветка», — сообщили в пресс-службе учреждения.

Природное шоу можно посетить в это воскресенье с 20:00 до 23:00 в режиме прогулки (кассы работают с 19:30), взрослый билет обойдется в 700 рублей (детский — 500, до 4 лет бесплатно).



«"Царицы ночи" дают второй шанс тем, кто не смог прийти полюбоваться ею 27 мая», — написали в «ВК»-сообществе сада.

