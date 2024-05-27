Царицы ночи приготовили подарок ко Дню города: одновременно зацветут два кактуса

Сразу два кактуса из рода Selenicereus (A.Berger) Britton et Rose, известного в народе как «Царица ночи», раскроют шесть бутонов, по прогнозам Ботанического сада БИН РАН, вечером 27 мая.
Пять из них относятся к Селеницереусу крупноцветковому, еще один — к крючковатому.
Посмотреть их можно будет с 20:00 до 23:00 (кассы работают с 19:30), взрослый билет обойдется в 700 рублей (детский — 500, до 4 лет бесплатно).
Кактусы-лианы Селеницереусы, обладающие длинными (до 5 метров) цилиндрическими или уплощенными стеблями, растут в природе в тропиках и субтропиках, от Южных Штатов США до Аргентины. Раскрывают белые или розоватые цветы всего на одну ночь. В петербургском Ботаническом саду они живут уже почти 200 лет, и за это время ночные экскурсии к цветущим «царицам» стали одной из петербургских традиций.
Ранее 22 мая зацвела «Царица ночи» в оранжерее ботанического сада СПбГУ.