Царицы ночи приготовили подарок ко Дню города: одновременно зацветут два кактуса

Сразу два кактуса из рода Selenicereus (A.Berger) Britton et Rose, известного в народе как «Царица ночи», раскроют шесть бутонов, по прогнозам Ботанического сада БИН РАН, вечером 27 мая.



Пять из них относятся к Селеницереусу крупноцветковому, еще один — к крючковатому.

Посмотреть их можно будет с 20:00 до 23:00 (кассы работают с 19:30), взрослый билет обойдется в 700 рублей (детский — 500, до 4 лет бесплатно).