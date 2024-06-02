Бундесвер допустил, что ВСУ могут применить Patriot в небе над Россией

Немецкий генерал-майор Кристиан Фрейдинг, возглавляющий спецштаб по вопросам Украины в Минобороны Германии, не исключил, что Киев может использовать поставляемые Берлином американские ракетные системы Patriot. Об этом в воскресенье, 2 июня, сообщает издание Tagesschau.de.
«Вполне возможно, что системы Patriot теперь будут использоваться и в районе Харькова, и над Россией», — заявил он.
По слова генерала Бундесвера, Patriot «идеально подходят для борьбы с российскими самолетами, которые используют планирующие бомбы».
Фрейдинг добавил, что использование комплексов Patriot — это дело украинских военных, они могут использовать системы в рамках международного права. Немецкий генерал-майор не уточнил, применялось ли уже оружие Германии на территории России или над ней.
Как пишет РБК со ссылкой на немецкие СМИ, Киев уже нарушал запрет об использовании западного оружия для ударов по России.