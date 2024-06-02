Бундесвер допустил, что ВСУ могут применить Patriot в небе над Россией

Немецкий генерал-майор Кристиан Фрейдинг, возглавляющий спецштаб по вопросам Украины в Минобороны Германии, не исключил, что Киев может использовать поставляемые Берлином американские ракетные системы Patriot. Об этом в воскресенье, 2 июня, сообщает издание Tagesschau.de.

«Вполне возможно, что системы Patriot теперь будут использоваться и в районе Харькова, и над Россией», — заявил он.



По слова генерала Бундесвера, Patriot «идеально подходят для борьбы с российскими самолетами, которые используют планирующие бомбы».



Фрейдинг добавил, что использование комплексов Patriot — это дело украинских военных, они могут использовать системы в рамках международного права. Немецкий генерал-майор не уточнил, применялось ли уже оружие Германии на территории России или над ней.

