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    Нейросеть ответила на вопросы про шесть петербургских легенд. Угадайте, с какими местами они связаны

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    Фото: Дарья Драй / Фонтанка.ру
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    Есть такие легенды о Петербурге, которые в нашем городе знает каждый житель. «Фонтанка» решила проверить читателей. Сможете угадать место в Петербурге по описанию связанных с ним слухов?

    Одну и ту же легенду люди могут рассказывать по-разному. Так что для чистоты эксперимента условимся: мы загадаем вам миф в пересказе нейросети. За помощью мы обратились к «Нейро» — «умному» сервису Яндекса, который в ответ на ваш вопрос сам изучает и сопоставляет информацию из интернета с помощью нейросетей, а затем выдает ее в одном сжатом и удобном для восприятия ответе. Еще и перечисляет источники, на которые опирается. Мы прошлись по ссылкам и всё проверили — так что не сомневайтесь: никто ничего не выдумывал!

    Ниже публикуем описание петербургских легенд в том виде, в котором их нам выдал сервис. В некоторых случаях мы лишь слегка сократили текст и убрали из него упоминание объекта. Его вам и предстоит угадать. Только не пользуйтесь поисковиками!

    Считается, что иногда в окнах _____ можно увидеть темную тень императора со свечой в руках, а в коридорах по ночам слышен скрип половиц: это Павел бродит и ищет покой.

    О каком месте идет речь в этой легенде, найденной нейросетью?

    Одна из легенд об этом памятнике гласит, что в 1812 году, во времена наполеоновского вторжения, Александр I распорядился вывезти монумент в Вологодскую губернию.

    Майору Батурину приснился сон: фигура _____ съезжает с постамента и движется ко дворцу, где в это время находился император. Найдя его в одном из залов, ожившая скульптура обратилась к государю со словами: «До чего ты довел мою Россию? Покуда я стою на своем месте, этому городу нечего бояться!»

    Услышав об этом мистическом сновидении, царь решил оставить памятник на его месте.

    Какой памятник имеется в виду?

    Согласно одной из легенд, _____ в Санкт-Петербурге нельзя смотреть в глаза на рассвете и на закате. В эти моменты они могут подчинить себе человека. Поговаривают, что люди, смотревшие в эти глаза, сходили с ума.

    О ком нейросеть нашла такую информацию?

    Согласно городской легенде, ___________ в Санкт-Петербурге охраняют грифоны. Считается, что во время алхимических опытов владелец выводил их и отпускал их в свободный полет. В полночь грифоны возвращаются в родное гнездо.

    О каком месте, по данным нейросети, такое пишут в интернете?

    _____ в Санкт-Петербурге считается мистическим местом из-за ряда легенд и слухов. Вот некоторые из них:

    Существует поверье, что пожелания, написанные на стенах _____, имеют свойство сбываться.

    Кто-то уверен, что в этом месте можно попасть в другой мир или оказаться в четвертом измерении.

    По этим же ступеням иногда спускается в наш мир сам Сатана, недаром же другое название _____ — Лестница Дьявола.

    Вот что нейросеть нашла в источниках про это место. Вы его узнали?

    Одна из легенд, связанных с _____, рассказывает о графе Калиостро.

    Хозяин острова выделил под лабораторию мага подвальные помещения, откуда, согласно легендам, можно было попасть в подземный зал. Зал служил местом собраний масонов Петербурга и тайной лабораторией Калиостро.

    _____ так полюбился «великому магу», что дух его после смерти перенесся туда. Согласно преданиям, фигуру Калиостро с масонскими символами можно увидеть в зеркалах этого здания и по сей день.

    О каком здании речь?

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Нейросеть ответила на вопросы про шесть петербургских легенд. Угадайте, с какими местами они связаны

    Ничего! Нейросети с источниками было проще

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Нейросеть ответила на вопросы про шесть петербургских легенд. Угадайте, с какими местами они связаны

    Да вы почти уделали нейросеть!

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Нейросеть ответила на вопросы про шесть петербургских легенд. Угадайте, с какими местами они связаны

    А вы точно не искусственный интеллект?

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    Фото: Дарья Драй / Фонтанка.ру

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