Нейросеть ответила на вопросы про шесть петербургских легенд. Угадайте, с какими местами они связаны

Есть такие легенды о Петербурге, которые в нашем городе знает каждый житель. «Фонтанка» решила проверить читателей. Сможете угадать место в Петербурге по описанию связанных с ним слухов?



Одну и ту же легенду люди могут рассказывать по-разному. Так что для чистоты эксперимента условимся: мы загадаем вам миф в пересказе нейросети. За помощью мы обратились к «Нейро» — «умному» сервису Яндекса, который в ответ на ваш вопрос сам изучает и сопоставляет информацию из интернета с помощью нейросетей, а затем выдает ее в одном сжатом и удобном для восприятия ответе. Еще и перечисляет источники, на которые опирается. Мы прошлись по ссылкам и всё проверили — так что не сомневайтесь: никто ничего не выдумывал!

