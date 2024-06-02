Школьники угнали отцовскую «Волгу» и разбились в Красноярском крае

В Эвенкийском районе Красноярского края двое подростков погибли в ДТП на отцовской машине. Всего в транспорте находились пятеро несовершеннолетних. Подробности сообщили в региональной прокуратуре 2 июня.
Трагическая авария произошла накануне вечером в селе Байкит. «За рулем автомобиля
В результате аварии
Отмечается, что несовершеннолетний водитель состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Ведомство намерено проверить, в каких семьях и условиях воспитывались остальные подростки.
Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе МВД края.