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    Школьники угнали отцовскую «Волгу» и разбились в Красноярском крае

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    В Эвенкийском районе Красноярского края двое подростков погибли в ДТП на отцовской машине. Всего в транспорте находились пятеро несовершеннолетних. Подробности сообщили в региональной прокуратуре 2 июня.

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    Трагическая авария произошла накануне вечером в селе Байкит. «За рулем автомобиля ГАЗ-3110 находился 14-летний подросток. Он не справился с управлением и допустил съезд с дороги с опрокидыванием в кювет. Машина принадлежит отцу водителя», — говорится в сообщении.

    В результате аварии 13-летний пассажир, ехавший на переднем сидении, погиб на месте. 14-летний водитель был госпитализирован, но спасти его не удалось. Еще двое были госпитализированы в тяжелом состоянии. Пятый мальчик не пострадал.

    Отмечается, что несовершеннолетний водитель состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Ведомство намерено проверить, в каких семьях и условиях воспитывались остальные подростки.

    Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе МВД края.

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