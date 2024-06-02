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    Фото: грибники после дождей сделали находку в петербургских парках

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    В парках Петербурга после дождей грибники заметили дубовики обыкновенные. Желающим собрать корзинку грибов рекомендуют отправляться на юг города.

    «По Питеру, скорее всего, проходит граница распространения этого вида», — поделились записью в группе «Грибы и Грибники СПб» 2 июня. При этом дубовики растут южнее Петербурга, на севере они фактически отсутствуют.

    Грибники также предупредили — важно не спутать дубовик с сатанинским грибом, который тоже имеет красную ножку.

    Ранее «Фонтанка» писала, что петербуржцы начали собирать грибы с деревьев. При употреблении в пищу изредка могут наблюдаться временные нарушения пищеварения, если гриб был старым или вырос на ядовитом или хвойном дереве.

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