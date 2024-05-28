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    Проиграв боровики червям, петербуржцы начали собирать грибы с деревьев

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    Жаркая и сухая погода не способствует росту грибов в лесах Ленинградской области. Боровики пока закончились, зато есть трутовики, сообщают 28 мая подписчики сообщества «Грибы и Грибники СПб».

    Несколько дней назад в Лужском районе собирали довольно много боровиков, но сейчас большая часть уже червивая. «Качественных экземпляров, скорее всего, больше не будет. <...> Найден также один чистый подберезовик и два строчка», — рассказывает подписчик Мишель.

    А Елена в Ломоносовском районе набрала корзину трутовиков серно-желтых. Эти грибы, хоть и растут на деревьях, съедобны после минимальной термообработки (пока молодые). При употреблении в пищу изредка могут наблюдаться временные нарушения пищеварения, если гриб был старым или вырос на ядовитом или хвойном дереве.

    Вчера «Фонтанка» рассказывала о первых подберёзовиках.

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