Проиграв боровики червям, петербуржцы начали собирать грибы с деревьев

Жаркая и сухая погода не способствует росту грибов в лесах Ленинградской области. Боровики пока закончились, зато есть трутовики, сообщают 28 мая подписчики сообщества «Грибы и Грибники СПб».



Несколько дней назад в Лужском районе собирали довольно много боровиков, но сейчас большая часть уже червивая. «Качественных экземпляров, скорее всего, больше не будет. <...> Найден также один чистый подберезовик и два строчка», — рассказывает подписчик Мишель.

