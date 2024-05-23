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    Лучший слой по качеству за несколько лет. Боровики пошли уже десятками

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    1 комментарий

    Петербургские грибники-знатоки радуются: боровики пошли необычно обильно для конца весны. Подписчик сообщества «Грибы и Грибники СПб» в Лужском районе Ленобласти нашёл 22 боровика и один масленок. О своих успехах он рассказал 23 мая.

    «Грибы в основном червивые в ножках и чистые в шляпках. По качеству это все же лучший слой ранних боровиков, по количеству пока не дотягивает до 29.05.2015 (29 шт.) и 30.05.2021 (70 шт.). Для сравнения, максимальный потенциал места в основной слой (август-сентябрь) составляет около 150 боровиков и обычных белых, вместе взятых», — отмечает Мишель Грин.

    Самые первые боровики в Ленобласти, о которых стало известно, напомним, обнаружил он же в том же районе несколько дней назад. Весенние грибы (строчки, сморчки, сморчковые шапочки и саркосцифы) заканчиваются.

    В Московской области тоже пошли боровики — раньше обычного.

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    Комментарии 1

    26632473323 Мая 2024 в 07:48
    круто!
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