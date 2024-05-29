— Наши пациенты хотят идти в ногу со временем и пользоваться лучшими достижениями медицины. Ко мне на прием часто приходят люди, которые уже знают о «СмартСайт» и хотят разобраться в тонкостях этого вида коррекции, — признается Георгий Парджанадзе, врач-офтальмохирург клиники «Эксимер». — Однако важно понимать, что далеко не всегда мы рекомендуем ту технологию, на которую ориентируется пациент. Конечно, прислушиваемся к пожеланиям, объясняем, в каком состоянии находится зрение и какие способы улучшения могут подойти. Прогнозируя результат, мы должны принимать во внимание множество факторов: медицинские показания на основе комплексной диагностики, возраст, профессию пациента, образ жизни и другие аспекты.