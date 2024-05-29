Новая технология коррекции зрения завоевывает доверие пациентов
Проверка временем
В конце 2022 года в мире офтальмологии произошло важное событие: в России впервые стал доступен один из самых современных способов коррекции близорукости или астигматизма. В петербургской клинике «Эксимер», которая уже не однажды задавала тренды в этой области медицины, начали использовать технологию «СмартСайт».
Сейчас услуга доступна и в других городах, где присутствует сеть «Эксимер»: в Москве, Ростове-на-Дону и Новосибирске. А в петербургской клинике из всех коррекций зрения, проведенных в 2023 году, 29% были выполнены с применением «СмартСайт».
Прогресс — на стороне пациента
— Технологии лазерной коррекции зрения развиваются так, чтобы делать вмешательство все более щадящим, малоинвазивным, безопасным и комфортным, — объясняет Евгений Гурмизов, главный врач клиники «Эксимер» в Санкт-Петербурге. — И каждая инновация опирается на практический опыт офтальмохирургов за предыдущие десятилетия. Допустим, традиционные способы лазерной коррекции дают хорошие результаты — чего нам еще желать?
Однако в процессе формирования клапана прерываются нервные волокна роговицы, что может привести к возникновению синдрома сухого глаза. Поэтому научный поиск был направлен на минимизацию вмешательства — и так появились лентикулярные технологии. К моменту, когда новый способ начал применяться в России, он прошел все необходимые клинические исследования, активно использовался в зарубежных клиниках более трех лет и показал впечатляющие результаты. К настоящему времени в мире проведено уже более 6,5 миллионов процедур лентикулярным способом, он демонстрирует высокую степень безопасности.
Однако в процессе формирования клапана прерываются нервные волокна роговицы, что может привести к возникновению синдрома сухого глаза. Поэтому научный поиск был направлен на минимизацию вмешательства — и так появились лентикулярные технологии. К моменту, когда новый способ начал применяться в России, он прошел все необходимые клинические исследования, активно использовался в зарубежных клиниках более трех лет и показал впечатляющие результаты. К настоящему времени в мире проведено уже более 6,5 миллионов процедур лентикулярным способом, он демонстрирует высокую степень безопасности.
Коррекция «СмартСайт» относится к последнему поколению лентикулярных технологий. Во время операции луч фемтосекундного лазера проходит сквозь поверхность роговицы, не затрагивая ее, и формирует на строго определенной глубине корректирующую линзу — лентикулу. При этом ткани не разрезаются, а расслаиваются на молекулярном уровне. Затем хирург извлекает лентикулу через небольшой доступ, который смыкается и самогерметизируется.
«СмартСайт» применяется при близорукости до -12 диоптрий и астигматизме до -6 диоптрий. Это щадящее вмешательство: время воздействия лазера — всего 15–18 секунд, а объем удаляемой ткани невелик. Процедура не требует создания роговичного лоскута, поэтому она подходит людям, ведущим активный образ жизни, и пациентам с высоким риском возникновения синдрома «сухого глаза».
Евгений Гурмизов
главный врач клиники «Эксимер»
в Санкт-Петербурге, офтальмохирург
в Санкт-Петербурге, офтальмохирург
— Наши пациенты хотят идти в ногу со временем и пользоваться лучшими достижениями медицины. Ко мне на прием часто приходят люди, которые уже знают о «СмартСайт» и хотят разобраться в тонкостях этого вида коррекции, — признается Георгий Парджанадзе, врач-офтальмохирург клиники «Эксимер». — Однако важно понимать, что далеко не всегда мы рекомендуем ту технологию, на которую ориентируется пациент. Конечно, прислушиваемся к пожеланиям, объясняем, в каком состоянии находится зрение и какие способы улучшения могут подойти. Прогнозируя результат, мы должны принимать во внимание множество факторов: медицинские показания на основе комплексной диагностики, возраст, профессию пациента, образ жизни и другие аспекты.
От инновации — к признанию
За прошедшие полтора года коррекция «СмартСайт» прочно вошла в практику врачей клиники «Эксимер» в Петербурге, которые наработали большой и ценный опыт ее применения.
Новая технология уже известна и многим неспециалистам. Люди, планирующие отказаться от очков или линз, приходят на консультацию подготовленными. Они заранее изучают разные способы улучшения зрения и стремятся получить еще больше информации от врача.
Новая технология уже известна и многим неспециалистам. Люди, планирующие отказаться от очков или линз, приходят на консультацию подготовленными. Они заранее изучают разные способы улучшения зрения и стремятся получить еще больше информации от врача.
Георгий Парджанадзе
врач-офтальмохирург клиники «Эксимер»
В «Эксимер» учитывают, что зрительная система каждого человека уникальна, поэтому тип вмешательства подбирается индивидуально. Это позволяет сделать коррекцию близорукости, астигматизма или дальнозоркости более эффективной.
Как улучшают зрение в клинике «Эксимер»?
По данным «Эксимер», технология «СмартСайт» не только завоевывает доверие людей, но и делает лазерную коррекцию в целом более привлекательной. После ее появления поток пациентов, желающих улучшить зрение, вырос на 23%.
29%
В 2023 году 29% лазерных коррекций зрения в петербургской клинике «Эксимер» составили вмешательства с использованием «СмартСайт».
27%
На втором месте по распространенности — процедура SmartSurfACE, которую провели в 27% случаев.
24%
Для многих пациентов оптимальной оказалась коррекция Femto LASIK: ее доля в статистике — 24%.
«Эксимер» становится ближе
Офтальмологическая клиника «Эксимер» более 26 лет заботится о зрении петербуржцев. В 1997 году она стала одним из пионеров лазерной коррекции, уже в 1999 — открыла микрохирургическое и детское направления. С тех пор ее специалисты провели десятки тысяч операций, включая сложные. Клиника постоянно обновляет оборудование и осваивает актуальные медицинские технологии, позволяющие лечить близорукость, дальнозоркость, астигматизм, катаракту и другие заболевания глаз.
В 2022 году в Петербурге открылся второй «Эксимер». Клиника расположена в Приморском районе, на Коломяжском проспекте, куда удобно добираться жителям северных районов. Осенью 2024 года в городе появится третий адрес — клинико-диагностический комплекс «Эксимер» в Московском районе. Еще больше петербуржцев смогут получать качественную офтальмологическую помощь недалеко от дома.
Контакты офтальмологической клиники «Эксимер» в Петербурге
Апраксин переулок, д. 6
+7 (812) 325-55-35
mail.spb@excimerclinic.ru
Коломяжский пр. д. 15, к.2
Имеются противопоказания.
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Необходима консультация специалиста
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Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-78-01-008237 от 9 октября 2017 года
Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены ООО «ДЦ «Зрение»
Другие источники фотографий и иллюстраций: IStock
Дизайнер: Анастасия Гализина
Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-78-01-008237 от 9 октября 2017 года
Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены ООО «ДЦ «Зрение»
Другие источники фотографий и иллюстраций: IStock
Дизайнер: Анастасия Гализина
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