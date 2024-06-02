Один человек погиб при обрушении трехэтажного дома в Стамбуле. Видео

Один человек погиб при обрушении части трехэтажного дома в Стамбуле. Людей достают из-под завалов. Подробности сообщил телеканала Haberturk в воскресенье, 2 июня.
Автор: youtube.com / haberglobal
Обрушение произошло в стамбульском районе Кючюкчекмедже около 08:40 местного времени (совпадает с мск). Части жилого дома рухнули на дорогу, повредив припаркованные машины и задев проезжающий мимо автобус.
«Семь человек были спасены с травмами. Спасательные работы в настоящее время продолжаются», — сообщил губернатор Стамбула Давут Гюль. Двое из спасенных пострадавших, по данным властей, находятся в тяжелом состоянии. Еще два человека могут находиться под завалами.
Автор: youtube.com / haberturktv
На месте происшествия работают поисково-спасательные службы, медики и полиция. Генеральная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего.
Как уточнил губернатор, здание было построено в 1988 году. Причины его разрушения пока не известны.