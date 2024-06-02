Le Figaro: у Эйфелевой башни выставили гробы с плакатами «французские солдаты, погибшие на Украине»

В Париже полиция задержала трех человек, которые установили возле Эйфелевой башни пять гробов с плакатами, на которых было написано «французские солдаты, погибшие на Украине». Об этом в воскресенье, 2 июня, стало известно из публикации газеты Le Figaro.

По данным издания, гробы были деревянные и в натуральную величину. Однако они оказались пустыми. «По нашим данным, экспертиза центральной лаборатории установила, что в гробах был только гипс», — говорится в публикации Le Figaro.

