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    Le Figaro: у Эйфелевой башни выставили гробы с плакатами «французские солдаты, погибшие на Украине»

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    В Париже полиция задержала трех человек, которые установили возле Эйфелевой башни пять гробов с плакатами, на которых было написано «французские солдаты, погибшие на Украине». Об этом в воскресенье, 2 июня, стало известно из публикации газеты Le Figaro.

    По данным издания, гробы были деревянные и в натуральную величину. Однако они оказались пустыми. «По нашим данным, экспертиза центральной лаборатории установила, что в гробах был только гипс», — говорится в публикации Le Figaro.

    Правоохранители взяли под стражу водителя фургона, который перевозил гробы, и еще двух человек. На допросе водитель рассказал, что прибыл из Болгарии, ему «заплатили 40 евро за высадку людей и груза».

    «Эти трое человек, по нашей информации, болгары, украинцы и немцы. Прокуратура Парижа возбудила расследование по факту», — утверждает французская газета Le Figaro.

    В начале мая ранее президент Франции в разговоре с изданием The Economist заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину.

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