Le Figaro: у Эйфелевой башни выставили гробы с плакатами «французские солдаты, погибшие на Украине»

В Париже полиция задержала трех человек, которые установили возле Эйфелевой башни пять гробов с плакатами, на которых было написано «французские солдаты, погибшие на Украине». Об этом в воскресенье, 2 июня, стало известно из публикации газеты Le Figaro.
По данным издания, гробы были деревянные и в натуральную величину. Однако они оказались пустыми. «По нашим данным, экспертиза центральной лаборатории установила, что в гробах был только гипс», — говорится в публикации Le Figaro.
Правоохранители взяли под стражу водителя фургона, который перевозил гробы, и еще двух человек. На допросе водитель рассказал, что прибыл из Болгарии, ему «заплатили
«Эти трое человек, по нашей информации, болгары, украинцы и немцы. Прокуратура Парижа возбудила расследование по факту», — утверждает французская газета Le Figaro.
В начале мая ранее президент Франции в разговоре с изданием The Economist заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину.