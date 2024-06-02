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    Бегал с тесаком и разрубил мяч. Петербурженка заявила на соседа, который мог угрожать ее ребенку

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    Вчера, 1 июня, в отдел полиции Адмиралтейского района поступило заявление от женщины, в котором она просила привлечь к ответственности 64-летнего мужчину за угрозы расправы в отношении ее сына. Об этом в воскресенье стало известно «Фонтанке».

    По предварительным данным, инцидент произошел около 16:00 во дворе дома № 49 на Садовой улице. По словам заявительницы, мужчина, предположительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, высказывал угрозы в адрес ее сына и размахивал предметом, похожим на тесак.

    Очевидцы рассказали, что мужчина якобы прибежал с тесаком и порезал футбольный мяч детей, которые там играли.

    Личность мужчины установлена. Им оказался уроженец Грузии, ранее судимый за преступления средней тяжести, в том числе по статьям о нарушении тайны переписки и о незаконном пересечении границы РФ.

    Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

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