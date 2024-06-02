Бегал с тесаком и разрубил мяч. Петербурженка заявила на соседа, который мог угрожать ее ребенку

Вчера, 1 июня, в отдел полиции Адмиралтейского района поступило заявление от женщины, в котором она просила привлечь к ответственности
По предварительным данным, инцидент произошел около 16:00 во дворе дома
Очевидцы рассказали, что мужчина якобы прибежал с тесаком и порезал футбольный мяч детей, которые там играли.
Личность мужчины установлена. Им оказался уроженец Грузии, ранее судимый за преступления средней тяжести, в том числе по статьям о нарушении тайны переписки и о незаконном пересечении границы РФ.
Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.