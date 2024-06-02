В Приморье женщина бросила в такси младенца и убежала в лес

В Приморском крае пассажирка такси оставила в машине полугодовалого ребенка и попыталась скрыться в лесу. Сейчас с матерью разбирается полиция, ребенок помещен в дом малютки. Подробности сообщили в УМВД России по региону 2 июня.
Инцидент произошел в городе Находка.
В результате розыска женщину нашли в лесу. «Женщина доставлена в отдел полиции для разбирательства. Проверочные мероприятия продолжаются. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством», — говорится в сообщении.
Ранее «Фонтанка» писала, что в Петербурге молодая мать задушила ребенка, чтобы успеть на такси. По ее словам, в содеянном она раскаивается.