В Приморье женщина бросила в такси младенца и убежала в лес

В Приморском крае пассажирка такси оставила в машине полугодовалого ребенка и попыталась скрыться в лесу. Сейчас с матерью разбирается полиция, ребенок помещен в дом малютки. Подробности сообщили в УМВД России по региону 2 июня.



Инцидент произошел в городе Находка. 37-летняя женщина ехала в такси с младенцем. В ходе поездки она попросила водителя об остановке, оставила ребенка в машине и пообещала вернуться через 10 минут. Прождав пассажирку продолжительное время, водитель обратился в полицию.

В результате розыска женщину нашли в лесу. «Женщина доставлена в отдел полиции для разбирательства. Проверочные мероприятия продолжаются. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством», — говорится в сообщении.