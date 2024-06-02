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    В Приморье женщина бросила в такси младенца и убежала в лес

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    В Приморском крае пассажирка такси оставила в машине полугодовалого ребенка и попыталась скрыться в лесу. Сейчас с матерью разбирается полиция, ребенок помещен в дом малютки. Подробности сообщили в УМВД России по региону 2 июня.

    Инцидент произошел в городе Находка. 37-летняя женщина ехала в такси с младенцем. В ходе поездки она попросила водителя об остановке, оставила ребенка в машине и пообещала вернуться через 10 минут. Прождав пассажирку продолжительное время, водитель обратился в полицию.

    В результате розыска женщину нашли в лесу. «Женщина доставлена в отдел полиции для разбирательства. Проверочные мероприятия продолжаются. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством», — говорится в сообщении.

    Ранее «Фонтанка» писала, что в Петербурге молодая мать задушила ребенка, чтобы успеть на такси. По ее словам, в содеянном она раскаивается.

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