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    Скелет в красных трусах нашли в лесополосе у Ладожского озера

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    Человеческий скелет найден накануне в лесополосе рядом с железнодорожной станцией «Ладожское озеро». Об этом в воскресенье, 2 июня, стало известно «Фонтанке».

    По предварительным данным, скелет обнаружил петербуржец, который сразу обо всём сообщил правоохранительным органам. Незамедлительно на место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые, предположительно, увидели скелет человека, пол и возраст которого по внешним признакам определить не удалось.

    На неизвестном была черная куртка, зеленая кофта, кроссовки 42 размера и красные трусы. Установить личность покойного и обстоятельства его смерти предстоит Следственному комитету.

    Трупный запах в субботу почувствовали и жители дома № 38 на улице Чекистов в Красносельском районе. Предположительно, на последнем, девятом, этаже с сильными гнилостными изменениями лежало тело мужчины, которому на вид было 50 лет.

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    Комментарии 8

    aprahka02 Июн 2024 в 13:18
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