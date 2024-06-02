Скелет в красных трусах нашли в лесополосе у Ладожского озера

Человеческий скелет найден накануне в лесополосе рядом с железнодорожной станцией «Ладожское озеро». Об этом в воскресенье, 2 июня, стало известно «Фонтанке».

По предварительным данным, скелет обнаружил петербуржец, который сразу обо всём сообщил правоохранительным органам. Незамедлительно на место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые, предположительно, увидели скелет человека, пол и возраст которого по внешним признакам определить не удалось.

На неизвестном была черная куртка, зеленая кофта, кроссовки 42 размера и красные трусы. Установить личность покойного и обстоятельства его смерти предстоит Следственному комитету.