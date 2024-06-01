Церемония прощания с Артуром Чилингаровым пройдет 4 июня

Церемония прощания с ученым-океанологом и депутатом Государственной думы Артуром Чилингаровым состоится 4 июня в храме Христа Спасителя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его помощника, почетного полярника Константина Зайцева.
В храме также пройдет отпевание Чилингарова. Сообщается, что он будет похоронен на Новодевичьем кладбище.
О кончине исследователя Арктики и Антарктики, члена-корреспондента Российской академии наук Артура Чилингарова стало известно сегодня вечером. По словам вице-спикера ГД Сергея Неверова, Артур Чилингаров ушел из жизни «после продолжительной, тяжелой болезни»
Свои соболезнования выразили спикер Госдумы Вячеслав Володин, президент России Владимир Путин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и многие другие.
«Артур Николаевич Чилингаров родился в Ленинграде, в детстве пережил блокаду. В нашем городе он стал полярником. Начинал путь в Арктическом и Антарктическом институте», приводит слова Александра Беглова сайт Смольного.