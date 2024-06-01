Церемония прощания с Артуром Чилингаровым пройдет 4 июня

Церемония прощания с ученым-океанологом и депутатом Государственной думы Артуром Чилингаровым состоится 4 июня в храме Христа Спасителя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его помощника, почетного полярника Константина Зайцева.

В храме также пройдет отпевание Чилингарова. Сообщается, что он будет похоронен на Новодевичьем кладбище.



О кончине исследователя Арктики и Антарктики, члена-корреспондента Российской академии наук Артура Чилингарова стало известно сегодня вечером. По словам вице-спикера ГД Сергея Неверова, Артур Чилингаров ушел из жизни «после продолжительной, тяжелой болезни»