«Я не сдамся. Стреляйте, или воткну». Появилось видео с выстрелом полицейского в жителя Выборга

Последние слова жителя Выборга, которого застрелил сотрудник полиции, попали на нагрудную камеру. Видеозапись 2 июня публикует портал 47news.

«Я хочу, чтобы вы оставили нас в покое… Мы с матерью сами разберемся. Мать никогда не трону… Нож — это так, в стену хотел ударить… В себя воткну… Ты там не был, где был я… Я двадцать лет мертвый… Всё решил», — проговаривал 44-летний выборжец, которого полицейские просили отдать нож, но мужчина ответил отказом. Не помог и газовый баллончик. «Я не сдамся, стреляйте, или воткну», — заключил Игорь, после чего пошел на полицейских. Затем раздался выстрел.