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    «Я не сдамся. Стреляйте, или воткну». Появилось видео с выстрелом полицейского в жителя Выборга

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    Последние слова жителя Выборга, которого застрелил сотрудник полиции, попали на нагрудную камеру. Видеозапись 2 июня публикует портал 47news.

    «Я хочу, чтобы вы оставили нас в покое… Мы с матерью сами разберемся. Мать никогда не трону… Нож — это так, в стену хотел ударить… В себя воткну… Ты там не был, где был я… Я двадцать лет мертвый… Всё решил», — проговаривал 44-летний выборжец, которого полицейские просили отдать нож, но мужчина ответил отказом. Не помог и газовый баллончик. «Я не сдамся, стреляйте, или воткну», — заключил Игорь, после чего пошел на полицейских. Затем раздался выстрел.

    47news

    Как писала «Фонтанка», инцидент произошел в ночь на 2 июня. Наряд вызвала 70-летняя мать. В ГУ МВД отмечали, что сотрудник патрульно-постовой службы действовал согласно ФЗ «О полиции». Кроме того, мужчине оказали доврачебную помощь и вызвали скорую, но к моменту их прибытия он скончался.

    1-го числа в Ленобласти нельзя было купить алкоголь, но Игорь смог его раздобыть. К вечеру выходного, как рассказала его мать, мужчина разбушевался. «Я спать хочу спокойно и жить», — говорила она полиции.

    Как пишет 47news, следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий, повлекшем смерть по неосторожности. Однако прокурор Ленобласти Сергей Жуковский отменил постановление о возбуждении уголовного дела, признав необоснованным решение выборгского следкома.

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