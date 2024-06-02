«Я не сдамся. Стреляйте, или воткну». Появилось видео с выстрелом полицейского в жителя Выборга

Последние слова жителя Выборга, которого застрелил сотрудник полиции, попали на нагрудную камеру. Видеозапись
«Я хочу, чтобы вы оставили нас в покое… Мы с матерью сами разберемся. Мать никогда не трону… Нож — это так, в стену хотел ударить… В себя воткну… Ты там не был, где был я… Я двадцать лет мертвый… Всё решил», — проговаривал
47news
Как писала «Фонтанка», инцидент произошел в ночь на 2 июня. Наряд вызвала
1-го числа в Ленобласти нельзя было купить алкоголь, но Игорь смог его раздобыть. К вечеру выходного, как рассказала его мать, мужчина разбушевался. «Я спать хочу спокойно и жить», — говорила она полиции.
Как пишет 47news, следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий, повлекшем смерть по неосторожности. Однако прокурор Ленобласти Сергей Жуковский отменил постановление о возбуждении уголовного дела, признав необоснованным решение выборгского следкома.