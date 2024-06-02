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    ЛДПР выдвинула кандидатом в губернаторы Максима Яковлева

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    За кандидатуру депутата городского парламента ЛДПР Максима Яковлева проголосовали на партийной конференции, которая состоялась 2 июня. Как сообщили «Фонтанке» в партии, Яковлева поддержали единогласно.

    Изначально в партии рассматривали кандидатуру вице-спикера Павла Иткина, но затем остановили свой выбор на Яковлеве. Его фамилию называли в ходе социологических опросов горожан.

    Яковлев вступил в ЛДПР в 2004 году, в 2011–2014 годах был координатором городского отделения. С 2011 года — депутат Заксобрания.

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