ЛДПР выдвинула кандидатом в губернаторы Максима Яковлева

За кандидатуру депутата городского парламента ЛДПР Максима Яковлева проголосовали на партийной конференции, которая состоялась 2 июня. Как сообщили «Фонтанке» в партии, Яковлева поддержали единогласно.



Изначально в партии рассматривали кандидатуру вице-спикера Павла Иткина, но затем остановили свой выбор на Яковлеве. Его фамилию называли в ходе социологических опросов горожан.

Яковлев вступил в ЛДПР в 2004 году, в 2011–2014 годах был координатором городского отделения. С 2011 года — депутат Заксобрания.