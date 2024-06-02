93-летний Руперт Мердок женился на бывшей теще Абрамовича

Медиамагнат Руперт Мердок женился на Елене Жуковой — молекулярном биологе и бывшей теще российского бизнесмена Романа Абрамовича. Жениху
Это уже пятый брак предпринимателя. Свадьба состоялась на винограднике медиамагната в Калифорнии.
Как пишет РБК, Жукова переехала в США из Москвы после распада СССР, где работала в Центральном институте гематологии и переливании крови Минздрава СССР. Она была замужем за бизнесменом Александром Жуковым. Их дочь — Дарья Жукова — прежде была замужем за бизнесменом Романом Абрамовичем.
Состояние Руперта Мердока и его семьи оценивается в 19,9 миллиарда долларов.