93-летний Руперт Мердок женился на бывшей теще Абрамовича

Медиамагнат Руперт Мердок женился на Елене Жуковой — молекулярном биологе и бывшей теще российского бизнесмена Романа Абрамовича. Жениху 93 года , а невесте — 67 лет . Об этом стало известно в воскресенье, 2 июня, сообщил таблоид The Sun, входящий в его медиаимперию.



Это уже пятый брак предпринимателя. Свадьба состоялась на винограднике медиамагната в Калифорнии.



Как пишет РБК, Жукова переехала в США из Москвы после распада СССР, где работала в Центральном институте гематологии и переливании крови Минздрава СССР. Она была замужем за бизнесменом Александром Жуковым. Их дочь — Дарья Жукова — прежде была замужем за бизнесменом Романом Абрамовичем.

