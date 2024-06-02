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    93-летний Руперт Мердок женился на бывшей теще Абрамовича

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    Медиамагнат Руперт Мердок женился на Елене Жуковой — молекулярном биологе и бывшей теще российского бизнесмена Романа Абрамовича. Жениху 93 года, а невесте — 67 лет. Об этом стало известно в воскресенье, 2 июня, сообщил таблоид The Sun, входящий в его медиаимперию.

    Это уже пятый брак предпринимателя. Свадьба состоялась на винограднике медиамагната в Калифорнии.

    Как пишет РБК, Жукова переехала в США из Москвы после распада СССР, где работала в Центральном институте гематологии и переливании крови Минздрава СССР. Она была замужем за бизнесменом Александром Жуковым. Их дочь — Дарья Жукова — прежде была замужем за бизнесменом Романом Абрамовичем.

    Состояние Руперта Мердока и его семьи оценивается в 19,9 миллиарда долларов.

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