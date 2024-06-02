В Белгородской области три мирных жителя пострадали при атаке беспилотников

Три мирных жителя пострадали в Шебекинском городском округе Белгородской области при атаке беспилотников ВСУ. Об этом в воскресенье,
«Над селом Вознесеновка нашей системой ПВО сбито несколько воздушных целей. В результате падения суббоеприпасов с последующей детонацией пострадали три мирных жителя», — написал он в своем телеграм-канале.
Так, медицинская помощь потребовалась женщине, получившей осколочные ранения и слепое ранение, проникающее в брюшную полость. Врачи оценили ее состояние как тяжелое.
Еще два человека госпитализированы в удовлетворительном состоянии: у женщины ушибленная рана нижней конечности, у мужчины — осколочное ранение правого предплечья. После оказания помощи они отпущены на амбулаторное лечение.
Также атака привела к повреждению частных жилых домов. Продолжается подомовой обход территории.
Ранее Глава Белгородской области сообщил о гибели заместителя главы администрации Корочанского района Игоря Нечипоренко при детонации боеприпаса. Еще несколько чиновников пострадали.