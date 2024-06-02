В Белгородской области три мирных жителя пострадали при атаке беспилотников

Три мирных жителя пострадали в Шебекинском городском округе Белгородской области при атаке беспилотников ВСУ. Об этом в воскресенье, 2 июня , сообщил губернатор Вячеслав Гладков.



«Над селом Вознесеновка нашей системой ПВО сбито несколько воздушных целей. В результате падения суббоеприпасов с последующей детонацией пострадали три мирных жителя», — написал он в своем телеграм-канале.

Так, медицинская помощь потребовалась женщине, получившей осколочные ранения и слепое ранение, проникающее в брюшную полость. Врачи оценили ее состояние как тяжелое.