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    В Белгородской области три мирных жителя пострадали при атаке беспилотников

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    Три мирных жителя пострадали в Шебекинском городском округе Белгородской области при атаке беспилотников ВСУ. Об этом в воскресенье, 2 июня, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    «Над селом Вознесеновка нашей системой ПВО сбито несколько воздушных целей. В результате падения суббоеприпасов с последующей детонацией пострадали три мирных жителя», — написал он в своем телеграм-канале.

    Так, медицинская помощь потребовалась женщине, получившей осколочные ранения и слепое ранение, проникающее в брюшную полость. Врачи оценили ее состояние как тяжелое.

    Еще два человека госпитализированы в удовлетворительном состоянии: у женщины ушибленная рана нижней конечности, у мужчины — осколочное ранение правого предплечья. После оказания помощи они отпущены на амбулаторное лечение.

    Также атака привела к повреждению частных жилых домов. Продолжается подомовой обход территории.

    Ранее Глава Белгородской области сообщил о гибели заместителя главы администрации Корочанского района Игоря Нечипоренко при детонации боеприпаса. Еще несколько чиновников пострадали.

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