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    Трамп пообщался с Хабибом Нурмагомедовым. Экс-президент США пообещал остановить войну

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    Бывший президент США Дональд Трамп во время турнира UFC в США пообщался с россиянином экс-чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Об этом в воскресенье, 2 июня, пишет РИА Новости-Спорт.

    Накануне россиянин Ислам Махачев победил удушающим приемом американца Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов выступал в роли его секунданта, на мероприятии присутствовал как зритель Дональд Трамп. Они пообщались.

    «Я знаю, вы бы остановили войну в Палестине», — сказал Нурмагомедов. «Мы это остановим. Я это остановлю», — ответил бывший американский президент Трамп.

    Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Это будут 60-е президентские выборы в истории страны, на которых может быть избран 47-й президент США.

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    ПалестинаИзраильДональд ТрампХабиб НурмагомедовUFC
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