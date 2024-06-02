Трамп пообщался с Хабибом Нурмагомедовым. Экс-президент США пообещал остановить войну

Бывший президент США Дональд Трамп во время турнира UFC в США пообщался с россиянином экс-чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Об этом в воскресенье,
Накануне россиянин Ислам Махачев победил удушающим приемом американца Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов выступал в роли его секунданта, на мероприятии присутствовал как зритель Дональд Трамп. Они пообщались.
«Я знаю, вы бы остановили войну в Палестине», — сказал Нурмагомедов. «Мы это остановим. Я это остановлю», — ответил бывший американский президент Трамп.
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