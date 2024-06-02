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    Игнашевич объявил об уходе из «Балтики» после поражения от «Зенита»

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    Главный тренер футбольного клуба «Балтика» Сергей Игнашевич объявил о своем уходе. Об этом он заявил 2 июня на пресс-конференции после Суперфинала Кубка России против «Зенита» (1:2).

    «Я покидаю клуб. Думаю, мой цикл в «Балтике» закончен. Еще будет время подвести итоги, но хочется сказать спасибо болельщикам «Балтики», ребятам. Отдельно попрощаюсь еще со всеми. Желаю всего наилучшего клубу», — заявил Игнашевич.

    Игнашевич возглавил играющую в Первой лиге «Балтику» в 2021 году. По итогам сезона 2022/23 «Балтика» заняла второе место в Первой лиге и вышла в РПЛ, однако задержаться надолго там не смогла. В сезоне-2023/2024 РПЛ «Балтика» заняла предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице и вернулась в Первую лигу.

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