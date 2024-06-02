Игнашевич объявил об уходе из «Балтики» после поражения от «Зенита»

Главный тренер футбольного клуба «Балтика» Сергей Игнашевич объявил о своем уходе. Об этом он заявил
«Я покидаю клуб. Думаю, мой цикл в «Балтике» закончен. Еще будет время подвести итоги, но хочется сказать спасибо болельщикам «Балтики», ребятам. Отдельно попрощаюсь еще со всеми. Желаю всего наилучшего клубу», — заявил Игнашевич.
Игнашевич возглавил играющую в Первой лиге «Балтику» в 2021 году. По итогам сезона 2022/23 «Балтика» заняла второе место в Первой лиге и вышла в РПЛ, однако задержаться надолго там не смогла. В сезоне-2023/2024 РПЛ «Балтика» заняла предпоследнее,