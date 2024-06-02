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    Глава Минфина не считает, что россияне начнут уходить от налогов после введения прогрессивного НДФЛ

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    Россияне вряд ли начнут уходить от уплаты налогов на фоне введения прогрессивного НДФЛ. Такое мнение высказал глава Минфина Антон Силуанов, передает в воскресенье, 2 июня, журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем телеграм-канале.

    «Ради этих изменений будут люди нарушать закон, а это, кстати говоря, ответственность существенная, в том числе уголовная, мне кажется, что вряд ли это произойдет», — ответил Силуанов на вопрос.

    Правительство России 30 мая одобрило пакет законопроектов Министерства финансов, включающий поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы.

    Среди них — разница налогообложения в зависимости от доходов: для граждан с доходами до 2,4 миллиона рублей в год ставка останется на прежнем уровне 13%, при доходах от 2,4 до 5 миллионов рублей налог составит 15%, от 5 до 20 миллионов — 18%, а свыше 50 миллионов рублей в год — 22%.

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