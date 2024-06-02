Глава Минфина не считает, что россияне начнут уходить от налогов после введения прогрессивного НДФЛ

Россияне вряд ли начнут уходить от уплаты налогов на фоне введения прогрессивного НДФЛ. Такое мнение высказал глава Минфина Антон Силуанов, передает в воскресенье, 2 июня, журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем телеграм-канале.

«Ради этих изменений будут люди нарушать закон, а это, кстати говоря, ответственность существенная, в том числе уголовная, мне кажется, что вряд ли это произойдет», — ответил Силуанов на вопрос.



Правительство России 30 мая одобрило пакет законопроектов Министерства финансов, включающий поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы.