Дочь Запашного повредила ногу во время представления в цирке

Во время представления в Большом цирке на проспекте Вернадского в Москве пострадала дочь дрессировщика Аскольда Запашного. Подробности стали известны в воскресенье, 2 июня, из сообщения в телеграм-канале Эдгарда Запашного.
Лошадь, на которой девушка выполняла элементы джигитовки, поскользнулась и упала на юную Еву Запашную. «Её лошадь поскользнулась и упала прямо на артистку. Между манежем и лошадью оказалась нога моей любимой племянницы», — написал Эдгард Запашный.
Отец пострадавшей Аскольд уточнил, что Ева получила травму ноги — на данный момент у нее диагностированы переломы трех костей стопы.
Эдгард Запашный добавил, что «Это — цирк, и такое бывает!»