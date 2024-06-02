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    Дочь Запашного повредила ногу во время представления в цирке

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    Во время представления в Большом цирке на проспекте Вернадского в Москве пострадала дочь дрессировщика Аскольда Запашного. Подробности стали известны в воскресенье, 2 июня, из сообщения в телеграм-канале Эдгарда Запашного.

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    Лошадь, на которой девушка выполняла элементы джигитовки, поскользнулась и упала на юную Еву Запашную. «Её лошадь поскользнулась и упала прямо на артистку. Между манежем и лошадью оказалась нога моей любимой племянницы», — написал Эдгард Запашный.

    Отец пострадавшей Аскольд уточнил, что Ева получила травму ноги — на данный момент у нее диагностированы переломы трех костей стопы.

    Эдгард Запашный добавил, что «Это — цирк, и такое бывает!»

    Фото: официальный канал Аскольда Запашного

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