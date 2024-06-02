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    Школьница из Петербурга сорвалась со скалодрома в полевом лагере в Лосево

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    Председатель СК Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности на скалодроме в Лосево, где 30 мая семиклассница из Петербурга неправильно застегнула страховочный карабин и упала. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба СК.

    Девочка вместе с одноклассниками участвовала в полевом туристическом сборе на берегу Вуоксы рядом с поселком Лосево под Приозерском. В ходе тренировки руководители отряда не организовали безопасный спуск со скалодрома, предполагает СК, из-за чего школьница неправильно застегнула страховочный карабин к тросу и упала со значительной высоты.

    В результате происшествия подростка госпитализировали с различными повреждениями.

    Расследуется уголовное дело по 238 статье УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

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