Школьница из Петербурга сорвалась со скалодрома в полевом лагере в Лосево

Председатель СК Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности на скалодроме в Лосево, где 30 мая семиклассница из Петербурга неправильно застегнула страховочный карабин и упала. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба СК.

Девочка вместе с одноклассниками участвовала в полевом туристическом сборе на берегу Вуоксы рядом с поселком Лосево под Приозерском. В ходе тренировки руководители отряда не организовали безопасный спуск со скалодрома, предполагает СК, из-за чего школьница неправильно застегнула страховочный карабин к тросу и упала со значительной высоты.

