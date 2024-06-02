DPA: Саудовская Аравия не станет участвовать в конференции в Швейцарии

Саудовская Аравия не планирует участвовать в конференции по конфликту на Украине в Швейцарии, потому что там не будет представителей России. Об этом в воскресенье, 2 июня, сообщило агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники, передает ТАСС.



По данным агентства, Саудовскую Аравию 1 июня хотел посетить президент Украины Владимир Зеленский, намеревающийся заручиться поддержкой на предстоящей встрече. Однако в настоящее время его визит отложен и может состояться уже только после конференции.



Ранее представитель МИД КНР Мао Нин заявила, Пекин не будет участвовать в мирной конференции по украинскому конфликту в Швейцарии, поскольку на ней должны присутствовать как Киев, так и Москва.

