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    DPA: Саудовская Аравия не станет участвовать в конференции в Швейцарии

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    Саудовская Аравия не планирует участвовать в конференции по конфликту на Украине в Швейцарии, потому что там не будет представителей России. Об этом в воскресенье, 2 июня, сообщило агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники, передает ТАСС.

    По данным агентства, Саудовскую Аравию 1 июня хотел посетить президент Украины Владимир Зеленский, намеревающийся заручиться поддержкой на предстоящей встрече. Однако в настоящее время его визит отложен и может состояться уже только после конференции.

    Ранее представитель МИД КНР Мао Нин заявила, Пекин не будет участвовать в мирной конференции по украинскому конфликту в Швейцарии, поскольку на ней должны присутствовать как Киев, так и Москва.

    В Швейцарии 15–16 июня пройдет саммит, в ходе которого планируется обсудить усилия стран по «достижению мира на Украине».

    В середине мая президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью предстоящего саммита в Швейцарии по украинскому урегулированию является сбор «массовки» и стран, затем объявление принятых резолюции коллективным решением и предъявление России «ультиматума».

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