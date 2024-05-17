Путин — о переговорах по конфликту на Украине и ходе спецоперации

Президент РФ Владимир Путин по итогам своего двухдневного визита в Китай ответил на вопросы журналистов. Глава государства затронул темы переговоров по урегулированию конфликта на Украине, о ходе спецоперации и легитимности Владимира Зеленского. Трансляцию в пятницу, 17 мая, проводила пресс-служба Кремля.



Фото: kremlin.ru Поделиться Поделиться





Будут ли переговоры по Украине? Российский лидер заявил, что Китай искренне стремится к тому, чтобы урегулировать конфликт на Украине. Китайская сторона ведет себя очень гибко и предлагает различные варианты, поделился Путин.



«Председатель КНР изложил мне основные тезисы того, о чем шла речь в ходе недавней его поездки в Европу, изложил свою позицию, связанную с китайскими мирными инициативами», — поделился президент РФ о неформальной беседе с главой КНР Си Цзиньпином.

Глава государства назвал стамбульские договоренности базой для переговоров по Украине. Он подчеркнул: что в «России никогда не отказывались от переговоров в отличие от украинской стороны»,



Целью предстоящего саммита в Швейцарии по украинскому урегулированию является сбор «массовки» и стран, затем объявить принятые резолюции коллективным решением и предъявить России «ультиматум». Также Путин заявил, что Россия не станет напрашиваться на мирные переговоры по Украине, если Москву не хотят там видеть. Еще президент РФ уточнил, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров по Украине.

«Мы должны понять, с кем и как мы должны иметь дело, можем иметь дело. Кому и в какой степени можем доверять», — поделился президент РФ.



Легитимность Зеленского Президент РФ Владимир Путин уверен, что вопрос о легитимности президента Украины Владимира Зеленского после 20 мая должен решаться при помощи политической и правовой системы страны.



Сама легитимность Зеленского будет иметь значение при подписании каких-либо соглашений. «Теперь мы должны понять, с кем и как мы должны иметь дело, можем иметь дело. Кому и в какой степени можем доверять. И, конечно, анализируем сейчас все, что происходит в этом плане, на этом направлении», — поделился президент РФ.

Спецоперация на Украине Проведение операции ВС РФ в Харьковской области президент РФ Владимир Путин объяснил созданием «санитарной зоны» из-за обстрелов Белгорода, а планов по взятию Харькова в настоящее время нет.



«Говорил публично, что, если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности, санитарную зону. Вот мы это и делаем», — объяснил Путин.

