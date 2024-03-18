Путин: Возможно, на территории Украины придется создать защитную «санитарную зону»

Чтобы защитить Белгородскую область и другие регионы от атак со стороны ВСУ, возможно, придется создать санитарную зону безопасности на территории Украины. Об этом в ночь на 18 марта заявил президент России Владимир Путин в ходе брифинга в избирательном штабе. Прямую видеотрансляцию брифинга ведут РИА Новости.



«Не исключаю, что, имея в виду происходящие сегодня трагические события, мы вынуждены будем в какой-то момент, когда посчитаем целесообразным, создать определенную санитарную зону на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму, — сказал Владимир Путин. — Создать зону безопасности, преодолеть которую будет достаточно сложно, применяя те средства поражения, которые противник использует, прежде всего, конечно, иностранного производства».