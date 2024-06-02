Выпавшая из окна девятого этажа в Москве девочка умерла в больнице

Выпавшая из окна девятого этажа на востоке Москвы трехлетняя девочка скончалась в больнице. Возбуждено уголовное дело, сообщил столичный главк СК РФ 2 июня.



«С места происшествия она была госпитализирована в одну из столичных больниц. Однако, несмотря на усилия врачей, девочка скончалась от полученных повреждений», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбудили по статье «причинение смерти по неосторожности». В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии, ведется допрос родителей ребенка и очевидцев.

Инцидент произошел на Реутовской улице. По предварительным данным, трехлетняя девочка оперлась на москитную сетку, которая не выдержала ее веса, и упала из окна девятого этажа. После малышка была госпитализирована.