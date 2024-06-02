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    Выпавшая из окна девятого этажа в Москве девочка умерла в больнице

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    Выпавшая из окна девятого этажа на востоке Москвы трехлетняя девочка скончалась в больнице. Возбуждено уголовное дело, сообщил столичный главк СК РФ 2 июня.

    «С места происшествия она была госпитализирована в одну из столичных больниц. Однако, несмотря на усилия врачей, девочка скончалась от полученных повреждений», — говорится в сообщении.

    Уголовное дело возбудили по статье «причинение смерти по неосторожности». В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии, ведется допрос родителей ребенка и очевидцев.

    Инцидент произошел на Реутовской улице. По предварительным данным, трехлетняя девочка оперлась на москитную сетку, которая не выдержала ее веса, и упала из окна девятого этажа. После малышка была госпитализирована.

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