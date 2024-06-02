    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 22

    4 м/с, вос

    757мм

    65%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd90.19eur97.79
    ТЕМА ДНЯ

    Кровавая вечеринка: убил девушку, напал на друзей

    Лосиха с детенышем едва не выбежали под машину на Выборгском шоссе. Видео

    1122
    1 комментарий

    На Выборгском шоссе лосиха вместе с детенышем едва не стали участниками серьезного ДТП в воскресенье, 2 июня. Мама с малышом уверенно шли к проезжей части, но в последний момент сменили направление.

    читатель «Фонтанки»

    Кадрами произошедшего с «Фонтанкой» поделился читатель Иван. По его словам, неожиданная встреча произошла в границах Ленинградской области.

    Судя по записи с видеорегистратора, автомобилист заметил сохатых не сразу, но поспешил сбавить скорость. Увидев перед собой машину, лосиха испуганно отпрыгнула и убежала с детенышем обратно в лес.

    Ранее «Фонтанка» писала, что сейчас юные годовалые лоси покидают матерей и начинают жить самостоятельно — они часто ведут себя неосторожно и могут выходить на дорогу. Кроме того, лоси выходят из леса на открытые пространства, в том числе на дороги, где есть ветерок, чтобы спастись от насекомых.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛосиВыборгское шоссе
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close