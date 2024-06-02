Лосиха с детенышем едва не выбежали под машину на Выборгском шоссе. Видео

На Выборгском шоссе лосиха вместе с детенышем едва не стали участниками серьезного ДТП в воскресенье, 2 июня. Мама с малышом уверенно шли к проезжей части, но в последний момент сменили направление.
читатель «Фонтанки»
Кадрами произошедшего с «Фонтанкой» поделился читатель Иван. По его словам, неожиданная встреча произошла в границах Ленинградской области.
Судя по записи с видеорегистратора, автомобилист заметил сохатых не сразу, но поспешил сбавить скорость. Увидев перед собой машину, лосиха испуганно отпрыгнула и убежала с детенышем обратно в лес.
Ранее «Фонтанка» писала, что сейчас юные годовалые лоси покидают матерей и начинают жить самостоятельно — они часто ведут себя неосторожно и могут выходить на дорогу. Кроме того, лоси выходят из леса на открытые пространства, в том числе на дороги, где есть ветерок, чтобы спастись от насекомых.