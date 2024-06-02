Доллар летом дешевле 90 не увидим? Эксперты призывают не паниковать из-за временного падения рубля, а чего ждать на самом деле

По данным Центробанка России, 1 доллар США сегодня стоит 89,26 рубля Фото: Евгений Вдовин / 161.RU Поделиться Поделиться





Российская валюта со среды, 29 мая, начала дешеветь по отношению к доллару и евро. По данным Московской биржи, доллар за сутки укрепился на 1,05% (до 89,51 рубля), а евро — на 0,51% (достиг отметки в 96,88 рубля).



Стоит, конечно, помнить, что это лишь биржевой курс. Когда вы придете в банковский обменник, реальный курс может оказаться намного выше.

Падение рубля еще более заметно, если брать не суточные, а месячные показатели. Ведь в течение мая российская валюта постоянно укреплялась: по отношению к евро почти на 3%, а к доллару — более чем на 4%.



Россияне даже возобновили покупку валюты, воспользовавшись периодом стабильности курса. Покупки как раз были связаны с предстоящими летними отпусками. Многие россияне планируют отдыхать за границей и поэтому нуждаются в свободно конвертируемой валюте — это доллар и евро.



Также покупка валюты в мае была связана с обычным накопительным поведением, которое Центробанк назвал заумным словом «контрциклическим»: покупать валюту, когда рубль укрепляется, и продавать ее, когда он ослабевает.

Без паники — Комфортный для туристов курс доллара и евро может продержаться примерно до середины лета, — призывает не поддаваться панике в интервью MSK1.RU руководитель аналитического департамента финансовой компании AMarkets Артем Деев. — Правда, устойчивость курса будет зависеть от ряда факторов. Например, приток валютной выручки от экспорта энергоносителей, низкий спрос на иностранную валюту со стороны импортеров, а также общей экономической ситуации в стране и мире. К тому же любые потрясения на международной арене (например, очередной виток обострения конфликта на Ближнем Востоке) могут привести к резким колебаниям курса валют.



В период уплаты налогов экспортеры традиционно продают иностранную валюту, что укрепляет рубль. Однако в последние дни поток валютной выручки от экспортеров сократился, что и оказало давление на российскую валюту. Кроме того, в результате санкций у импортеров возникли трудности с оплатой товаров и услуг из-за рубежа. Вспомним демарш банков Турции, Китая и ОАЭ, отказавшихся обслуживать российские транзакции. Это также привело к дополнительному росту спроса на валюту.



— Близится период охлаждения интереса к продаже валюты, и это значит, что рубль будет терять свои позиции, — говорит финансовый советник, преподаватель экономической кафедры МГУ Юлия Кузнецова. — В ближайшей перспективе мы увидим 90 рублей за доллар, с дальнейшим падением до 92–93 рублей за 1 доллар.



Кузнецова напоминает, что в июне ожидается важнейшее экономическое событие, которое напрямую повлияет на курс рубля, — это заседание совета директоров Центробанка по ключевой ставке 7 июня. Ставка точно не снизится, а может вырасти даже до 17%.

Ключевая ставка

— Период высоких ставок определенно затянется как минимум до конца текущего года, — разъясняет Алексей Кричевский, финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм». — Если ставка 7 июня поднимется до 17% годовых, то к концу года она в лучшем случае откатится к 15%. Выгодно это только консервативным вкладчикам и банкам, которые на этих деньгах будут зарабатывать еще больше из-за спроса на кредиты. Население перестали пугать высокие ставки, появилось некое ощущение стабильности, хотя мало кто понимает, что 17% годовых — это ненормально, это реальный системный кризис. Бизнес за неимением альтернативы вынужден кредитоваться по таким ставкам, закладывая рост денег в стоимость товаров и услуг, тем самым разгоняя инфляцию.



Юлия Кузнецова говорит, что повышение ключевой ставки напрямую повлияет на укрепление рубля. Если ставка будет резко повышена, то курс доллара может опуститься до 88 и даже до 86 рублей. Однако вероятность такого сильного падения невысока, считает эксперт.



— Ожидаемо, что с 1 июня доллар будет укрепляться относительно рубля до 7 июня, когда состоится заседание совета директоров Центробанка, — размышляет экономист. — А дальше уже надо смотреть, какое решение примет Центробанк относительно ключевой ставки.