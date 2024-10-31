В Петербурге оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков арестован по делу о взятке

Старший оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Красносельскому району Петербурга Борис Перванс заключен под стражу до 28 декабря по делу о взятке в особо крупном размере. Об этом вечером 31 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Таким образом, Красносельский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия об аресте подозреваемого.

Перванса задержали накануне после оперативно-разыскного мероприятия, в рамках которого он получил часть взятки от мужчины, ранее попавшегося полицейским с неустановленным веществом — предположительно наркотиком. За прекращение проверки и сокрытие факта обнаружения вещества у него потребовали 1 800 000 рублей. Во время передачи первой части взятки — 500 тысяч — и задержали оперуполномоченного. Известно, что с ним вместе действовал участковый уполномоченный Кировского района Сергей Сидорик (также задержанный и отправленный под домашний арест) и «неустановленные лица».

Перванс вину признал, но вместе с защитой возражал против ареста, называя ходатайство следователя немотивированным, сообщив о том, что не имеет судимостей, но имеет на иждивении трех малолетних детей и положительно характеризуется.