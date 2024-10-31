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Общество В Петербурге оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков арестован по делу о взятке

В Петербурге оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков арестован по делу о взятке

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2 комментария

Старший оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Красносельскому району Петербурга Борис Перванс заключен под стражу до 28 декабря по делу о взятке в особо крупном размере. Об этом вечером 31 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Таким образом, Красносельский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия об аресте подозреваемого.

Перванса задержали накануне после оперативно-разыскного мероприятия, в рамках которого он получил часть взятки от мужчины, ранее попавшегося полицейским с неустановленным веществом — предположительно наркотиком. За прекращение проверки и сокрытие факта обнаружения вещества у него потребовали 1 800 000 рублей. Во время передачи первой части взятки — 500 тысяч — и задержали оперуполномоченного. Известно, что с ним вместе действовал участковый уполномоченный Кировского района Сергей Сидорик (также задержанный и отправленный под домашний арест) и «неустановленные лица».

Перванс вину признал, но вместе с защитой возражал против ареста, называя ходатайство следователя немотивированным, сообщив о том, что не имеет судимостей, но имеет на иждивении трех малолетних детей и положительно характеризуется.

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Борис Перванс Оперуполномоченный Арест Взятка Петербург Полицейский
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Комментарии
2
Klaustrofobik
57 минут
сообщив о том, что не имеет судимостей, но имеет на иждивении 3-х малолетних детей и положительно характеризуется. Неувиноват.)))
ixform
5 минут
эта.. ну типа если УМВД старается надо поставить на систему поощрений все должны стараться но некоторые очень стараются нужно придумать систему поощрения выбывший сотрудник МВД по нереабилитирующим обстоятельствам теряет накопленные пенсионные баллы которые переходят на подразделение например
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