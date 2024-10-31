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Общество Суд в Петербурге избрал меру пресечения одному из полицейских, подозреваемых в получении взятки

Суд в Петербурге избрал меру пресечения одному из полицейских, подозреваемых в получении взятки

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2 комментария

Красносельский районный суд Петербурга отправил под домашний арест до 29 декабря полицейского, подозреваемого в получении взятки. Об этом 31 октября сообщает пресс-служба судов северной столицы.

По версии следствия, подсудимый — участковый уполномоченный Кировского района Сергей Сидорик — вместе со старшим оперуполномоченным отдела по контролю за оборотом наркотиков Красносельского района и другими неустановленными лицами «из числа сотрудников ГУ МВД России по Петербургу и ЛО», действуя группой лиц по предварительному сговору, потребовали взятку в размере 1 800 000 рублей за дальнейшее прекращение проверки по факту обнаружения у попавшегося им мужчины неустановленного вещества, расфасованного в отдельные упаковки, предположительно — наркотика. За указанную сумму полицейские обещали также не сообщать о данном факте в правоохранительные органы, не возбуждать уголовное дело и не привлекать его к уголовной ответственности. Сидорика задержали накануне и предъявили ему обвинение. Вину он признал.

В рамках проведения оперативно-разыскного мероприятия «Наблюдение» мужчина встретился с оперуполномоченным и положил снятые со счета 500 000 рублей в подлокотник между водительским и передним пассажирским сиденьями его автомобиля, осуществив таким образом передачу денег в качестве части взятки, которую полицейский должен быть распределить между иными участниками. Дальнейшая передача денежных средств была пресечена сотрудниками УСБ.

Оперуполномоченный по фамилии Перванс был задержан. Его материалы еще находятся на рассмотрении.

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Сергей Сидорик Домашний арест Полицейские Взятка Оборот наркотиков
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Комментарии
2
Klaustrofobik
1 час
Шапито.
Гость
44 минуты
Снова шерсть безобразничает.
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