В Петербурге по подозрению в получении взятки задержаны двое полицейских

В Санкт-Петербурге по подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержаны двое полицейских. Об этом 30 октября сообщает пресс-служба СК.

Уголовное дело возбуждено в отношении старшего оперуполномоченного ОКОН УМВД России по Красносельскому району и его знакомого, участкового уполномоченного территориального отдела полиции УМВД России по Кировскому району.

Источник: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

По версии следствия, они потребовали 1,8 миллиона рублей за «непроведение проверки по факту обнаружения у мужчины неустановленного вещества, являющегося предположительно наркотическим». 29 октября оперуполномоченный ОКОН получил от мужчины часть взятки в сумме 500 тысяч рублей в рамках проведения оперативно-разыскного мероприятия и после этого был задержан.

Обоим сотрудникам полиции предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании им меры пресечения.