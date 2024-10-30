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Общество В Петербурге по подозрению в получении взятки задержаны двое полицейских

В Петербурге по подозрению в получении взятки задержаны двое полицейских

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8 комментариев

В Санкт-Петербурге по подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержаны двое полицейских. Об этом 30 октября сообщает пресс-служба СК.

Уголовное дело возбуждено в отношении старшего оперуполномоченного ОКОН УМВД России по Красносельскому району и его знакомого, участкового уполномоченного территориального отдела полиции УМВД России по Кировскому району.

По версии следствия, они потребовали 1,8 миллиона рублей за «непроведение проверки по факту обнаружения у мужчины неустановленного вещества, являющегося предположительно наркотическим». 29 октября оперуполномоченный ОКОН получил от мужчины часть взятки в сумме 500 тысяч рублей в рамках проведения оперативно-разыскного мероприятия и после этого был задержан.

Обоим сотрудникам полиции предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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Комментарии
8
В_Ф
30 минут
В Москве двоих росгвардейцев поймали на сбыте мефедрона. По версии следствия, Сапожников, Кузнецов, а также их пока неизвестные партнёры (возможно, тоже из числа правоохранителей) придумали нехитрый бизнес. Они отлавливали закладчиков в глухих местах, а затем вымогали у них деньги взамен на свои закрытые глаза. Наркотики, найденные у курьеров, забирали себе и позже перепродавали.
260786601
32 минуты
Почему только два?, почему не все?!
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