В Ленобласти отсрочили перекрытие проезда по ГЭС, соединяющего две части Светогорска. Плотину хотят защитить от терроризма

Правительство Ленобласти рассматривает вопрос о возможном сохранении автомобильного и пешеходного движения по Светогорской ГЭС, сообщил председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Сергей Морозов 31 октября. За неделю до этого местные власти заявили о скором перекрытии плотины ГЭС для машин и людей из соображений антитеррористической безопасности. Жители города вышли на протест.

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Светогорск находится в одном километре от границы с Финляндией. В нем проживают около 13,4 тысячи человек. Город разделен на две части рекой, и ГЭС — это единственное между ними соединение. Если проезд и переход по плотине закроют, то люди смогут попадать на другую сторону только в объезд, по маршруту протяженностью в 35 километров.

31 октября около 200 человек вышли к плотине с требованием не перекрывать ГЭС для прохода и проезда. Администрация Светогорского городского поселения анонсировала запрет проезда с 1 ноября.

Сейчас правительство региона пообещало не перекрывать плотину до 6 ноября и изучить возможность сохранить транспортное и пешеходное сообщение в будущем.

«Правительством Ленинградской области ведутся консультации территориальной генерирующей компании по продолжению движения по Верхне-Свирской ГЭС и Светогорской ГЭС. <…> 6 ноября мы проводим в правительстве Ленобласти антитеррористический штаб, на котором будут определены дальнейшие меры по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности нашего объекта», — заявил председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Сергей Морозов.

Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала о том, что происходит в Светогорске.