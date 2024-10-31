Две сотни возмущенных жителей Светогорска протестуют из-за запрета проезда через ГЭС. Администрация их услышала

Около двухсот жителей приграничного с Финляндией Светогорска собрались у плотины ГЭС, выступив против запрета проезда через нее. Приостановка работы станции разделит город на две части, оставив одну из них без какой-либо инфраструктуры, пишет 47news в четверг, 31 октября.
Сейчас плотина работает как мост и соединяет левый и правый берег реки Вуоксы. Через нее проезжают машины и проходят люди. Однако 25 октября администрация поселения сообщила, что с 1 ноября проезд через плотину будет запрещен, ссылаясь на требования обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденные постановлением правительства РФ. Информация возмутила местных жителей, так как в случае закрытия им придется объезжать порядка 35 километров, чтобы попасть на противоположный берег.
«В основном там [на правом берегу] живут пенсионеры, у одной женщины муж инсультник, как они должны будут ездить в объезд 35 километров? Это даже в масштабах Петербурга далеко, а для нас — тем более», — рассказала 47news участница схода.
После выхода сотен светогорцев на улицы администрация поселения опубликовала новый пост. «Проезд транспорта и пешеходный проход по плотине остается без изменений и ограничений», — говорится в сообщении.
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