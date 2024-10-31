Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+4°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +1

3 м/c,

ю-з.

 753мм 88%
Подробнее
7 Пробки
USD 97,02
EUR 105,52
Почему дорожает молочка
«Сухой закон» на Вологодчине
Промышленный Петербург
Водитель автобуса без сознания
Вишневский* больше не депутат
Студенты-вожатые и трудные дети
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Две сотни возмущенных жителей Светогорска протестуют из-за запрета проезда через ГЭС. Администрация их услышала

Две сотни возмущенных жителей Светогорска протестуют из-за запрета проезда через ГЭС. Администрация их услышала

2 578
7 комментариев

Около двухсот жителей приграничного с Финляндией Светогорска собрались у плотины ГЭС, выступив против запрета проезда через нее. Приостановка работы станции разделит город на две части, оставив одну из них без какой-либо инфраструктуры, пишет 47news в четверг, 31 октября.

Сейчас плотина работает как мост и соединяет левый и правый берег реки Вуоксы. Через нее проезжают машины и проходят люди. Однако 25 октября администрация поселения сообщила, что с 1 ноября проезд через плотину будет запрещен, ссылаясь на требования обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденные постановлением правительства РФ. Информация возмутила местных жителей, так как в случае закрытия им придется объезжать порядка 35 километров, чтобы попасть на противоположный берег. 

«В основном там [на правом берегу] живут пенсионеры, у одной женщины муж инсультник, как они должны будут ездить в объезд 35 километров? Это даже в масштабах Петербурга далеко, а для нас — тем более», — рассказала 47news участница схода.

После выхода сотен светогорцев на улицы администрация поселения опубликовала новый пост. «Проезд транспорта и пешеходный проход по плотине остается без изменений и ограничений», — говорится в сообщении.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE14
Смех
HAPPY4
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY6
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Anthonix
1 час
А подумать об этом заранее чинуши не могли? Типичное поведение "слуг народа" - взять под козырек и не подумать о людях в зоне своей ответственности. Они не знали об этом, на карту не смотрели?
Cashmare
1 час
страшный сон мистера бигелоу: жители вышли протестовать
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Бесплатный вход на выставку Никаса Сафронова в Петропавловской крепости
31 октября, 14:00
Новости компаний
2 ноября в «Охта Парке» первым в этом сезоне открывается зимний каток
30 октября, 12:15
Новости компаний
Взрослая, желанная, осознанная: врачи рассказали, как забеременеть после 35 и к чему готовиться при поздней беременности
29 октября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
«Петербургтеплоэнерго» получило паспорта готовности к работе в осенне-зимний период
31 октября, 16:13
19 тысяч растений — в «Северной короне» завершилось благоустройство
31 октября, 15:30
Бесплатный вход на выставку Никаса Сафронова в Петропавловской крепости
31 октября, 14:00
В систему ГАРАНТ подключен новый блок «Справочник строителя»
31 октября, 12:20
Спрос на антивирусы вырос в два раза
31 октября, 10:00
Ноябрь в Пушкинском районе: планируем свободное время
30 октября, 18:00
«Петербургская Недвижимость» вновь подтвердила звание одной из лучших риэлтерских компаний
30 октября, 16:30
ПСБ открыл офис нового формата в Санкт-Петербурге на Невском проспекте
30 октября, 15:55
В Петербурге введен в эксплуатацию театр на 500 мест
30 октября, 15:20
Группа ЦДС досрочно ввела в эксплуатацию корпуса 14 и 15 ЖК ЦДС «Новые Горизонты»
30 октября, 15:20
2 ноября в «Охта Парке» первым в этом сезоне открывается зимний каток
30 октября, 12:15
Взрослая, желанная, осознанная: врачи рассказали, как забеременеть после 35 и к чему готовиться при поздней беременности
29 октября, 18:00