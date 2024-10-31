Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+4°

облачно, без осадков

ощущается как +1

2 м/c,

с-з.

 752мм 77%
Подробнее
6 Пробки
USD 97,02
EUR 105,52
Бензин за 60 рублей
Почему дорожает молочка
Промышленный Петербург
Задержаны экс-чиновники
«Сухой закон» на Вологодчине
Водитель автобуса без сознания
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия «Я видел, как мимо проплывали тела». Наводнения в Испании унесли жизни по меньшей мере 158 человек

«Я видел, как мимо проплывали тела». Наводнения в Испании унесли жизни по меньшей мере 158 человек

933
1 комментарий

Как минимум, 158 человек погибли в Испании из-за сильнейших за тридцать лет наводнений, вызванных проливными дождями. Наводнения затопили города и деревни. Об этом в четверг, 31 октября, сообщает Associated Press.

Сотрудники спасательных служб продолжают поиски тел в застрявших на дорогах машинах и затопленных домах. К сегодняшнему дню обнаружили всего 158 погибших человек.

«К сожалению, в некоторых транспортных средствах есть погибшие», — заявил министр транспорта Испании Оскар Пуэнте.

При этом до сих пор неизвестно, сколько человек можно считать пропавшими без вести в результате наводнений. Предполагается, что количество жертв может вырасти.

«Наша главная задача — найти жертв и пропавших без вести, чтобы мы могли помочь положить конец страданиям их семей», — заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

Как передает Associated Press, разрушительные последствия после наводнений в Испании напоминают следы, оставленные ураганом или цунами. Машины свалены в кучу, деревья выкорчеваны, электрические провода оборваны, а бытовые вещи утопают в грязи на улицах.

Отмечается, что информагентству удалось связаться с одним из вышивших во время наводнений — сварщиком по имени Луис Санчес. Мужчина не только сберег свою жизнь, но и спас еще несколько человек.

«Я видел, как мимо проплывали тела. Я кричал, но ничего не происходило, — делится Санчес. –Пожарные сначала забирали пожилых людей, когда добирались до них. Я же здешний, поэтому пытался помогать и спасать людей. Люди плакали, они были в ловушке».

Накануне испанские власти заявили, что им удалось спасти с помощью вертолетов около 70 человек, которые прятались от обрушившихся наводнений на крышах домов и в автомобилях.

Ранее сообщалось, что в Испанию пришло сильнейшее за тридцать лет наводнение. В стране объявили трехдневный траур по жертвам наводнения. Как отмечают в Генконсульстве РФ, пока что там не получали официальных данных о пострадавших из-за наводнений в Испании россиянах. Петербурженка Татьяна, которая переехала 12 лет назад в Валенсию, рассказала «Фонтанке», как местные пережили непогоду.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Испания Валенсия Наводнение
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD4
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
ixform
4 минуты
очень мало ушедших при таком раскладе люди не научатся ничему создаётся впечатление что Природа не может делать сильнее это печалит
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В систему ГАРАНТ подключен новый блок «Справочник строителя»
31 октября, 12:20
Новости компаний
Спрос на антивирусы вырос в два раза
31 октября, 10:00
Новости компаний
Россиян стали в 3,5 раза чаще атаковать банковскими мобильными троянами
25 октября, 12:55
ТОП 5
Новости компаний
Добрые соседи «Образцовых кварталов»
31 октября, 18:00
«Петербургтеплоэнерго» получило паспорта готовности к работе в осенне-зимний период
31 октября, 16:13
19 тысяч растений — в «Северной короне» завершилось благоустройство
31 октября, 15:30
Бесплатный вход на выставку Никаса Сафронова в Петропавловской крепости
31 октября, 14:00
В систему ГАРАНТ подключен новый блок «Справочник строителя»
31 октября, 12:20
Спрос на антивирусы вырос в два раза
31 октября, 10:00
Ноябрь в Пушкинском районе: планируем свободное время
30 октября, 18:00
«Петербургская Недвижимость» вновь подтвердила звание одной из лучших риэлтерских компаний
30 октября, 16:30
ПСБ открыл офис нового формата в Санкт-Петербурге на Невском проспекте
30 октября, 15:55
В Петербурге введен в эксплуатацию театр на 500 мест
30 октября, 15:20
Группа ЦДС досрочно ввела в эксплуатацию корпуса 14 и 15 ЖК ЦДС «Новые Горизонты»
30 октября, 15:20
2 ноября в «Охта Парке» первым в этом сезоне открывается зимний каток
30 октября, 12:15