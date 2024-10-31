«Я видел, как мимо проплывали тела». Наводнения в Испании унесли жизни по меньшей мере 158 человек

Как минимум, 158 человек погибли в Испании из-за сильнейших за тридцать лет наводнений, вызванных проливными дождями. Наводнения затопили города и деревни. Об этом в четверг, 31 октября, сообщает Associated Press.



Сотрудники спасательных служб продолжают поиски тел в застрявших на дорогах машинах и затопленных домах. К сегодняшнему дню обнаружили всего 158 погибших человек.



«К сожалению, в некоторых транспортных средствах есть погибшие», — заявил министр транспорта Испании Оскар Пуэнте.



При этом до сих пор неизвестно, сколько человек можно считать пропавшими без вести в результате наводнений. Предполагается, что количество жертв может вырасти.



«Наша главная задача — найти жертв и пропавших без вести, чтобы мы могли помочь положить конец страданиям их семей», — заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.



Как передает Associated Press, разрушительные последствия после наводнений в Испании напоминают следы, оставленные ураганом или цунами. Машины свалены в кучу, деревья выкорчеваны, электрические провода оборваны, а бытовые вещи утопают в грязи на улицах.



Отмечается, что информагентству удалось связаться с одним из вышивших во время наводнений — сварщиком по имени Луис Санчес. Мужчина не только сберег свою жизнь, но и спас еще несколько человек.



«Я видел, как мимо проплывали тела. Я кричал, но ничего не происходило, — делится Санчес. –Пожарные сначала забирали пожилых людей, когда добирались до них. Я же здешний, поэтому пытался помогать и спасать людей. Люди плакали, они были в ловушке».



Накануне испанские власти заявили, что им удалось спасти с помощью вертолетов около 70 человек, которые прятались от обрушившихся наводнений на крышах домов и в автомобилях.



Ранее сообщалось, что в Испанию пришло сильнейшее за тридцать лет наводнение. В стране объявили трехдневный траур по жертвам наводнения. Как отмечают в Генконсульстве РФ, пока что там не получали официальных данных о пострадавших из-за наводнений в Испании россиянах. Петербурженка Татьяна, которая переехала 12 лет назад в Валенсию, рассказала «Фонтанке», как местные пережили непогоду.

