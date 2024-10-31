Националист Торден-Петровский отрицает обвинения Финляндии в военных преступлениях на Украине

Россиянин Воислав Торден, он же Ян Петровский, которого в Финляндии обвиняют в совершении военных преступлений на Украине в 2014–2015 годах, отрицает свою вину. Об этом 31 октября рассказала «Фонтанке» его адвокат Наталия Мальгина.

Ранее стало известно, что замгенпрокурора Финляндии Юкка Раппе выдвинул Тордену обвинения. Из ордера следует, что вероятные преступления Торденом были совершены в 2014–2015 годах и при отягчающих обстоятельствах.

Ранее суд признал его виновным в умышленном нарушении запрета на въезд в страну и приговорил к условному сроку — 40 дням тюремного заключения. «Фонтанка» ранее писала, как Ян Петровский из диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич» поменял из-за западных санкций имя и фамилию, после чего свободно въехал в Финляндию. Его экстрадиции требовала Украина, однако Верховный суд Финляндии отказал Киеву, предъявив при этом Тордену обвинения в совершении военных преступлений на востоке Украины в 2014–2015 годах .