Националист Торден-Петровский отрицает обвинения Финляндии в военных преступлениях на Украине

Россиянин Воислав Торден, он же Ян Петровский, которого в Финляндии обвиняют в совершении военных преступлений на Украине в 2014–2015 годах, отрицает свою вину. Об этом 31 октября рассказала «Фонтанке» его адвокат Наталия Мальгина.
«Торден полностью отрицает свою вину», — заявила Мальгина, уточнив, что начало судебных слушаний предварительно назначено на 5 декабря.
Ранее стало известно, что замгенпрокурора Финляндии Юкка Раппе выдвинул Тордену обвинения. Из ордера следует, что вероятные преступления Торденом были совершены в 2014–2015 годах и при отягчающих обстоятельствах.
Ранее суд признал его виновным в умышленном нарушении запрета на въезд в страну и приговорил к условному сроку — 40 дням тюремного заключения. «Фонтанка» ранее писала, как Ян Петровский из диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич» поменял из-за западных санкций имя и фамилию, после чего свободно въехал в Финляндию. Его экстрадиции требовала Украина, однако Верховный суд Финляндии отказал Киеву, предъявив при этом Тордену обвинения в совершении военных преступлений на востоке Украины в 2014–2015 годах .
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